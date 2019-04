El PSOE pide a Podemos no desaprovechar "la ocasión de oro" de desbancar al PP

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha pedido a Podemos que no desperdicie "la ocasión de oro" de que "en tan solo doce días" pueda haber un gobierno liderado por Pedro Sánchez que "ponga fin a la corrupción del PP" y a la etapa de Mariano Rajoy. López, en una rueda de prensa en el Congreso, ha trasladado este mensaje ante la postura de Podemos de no sentarse a dialogar con el PSOE si no opta por un gobierno de coalición de izquierda en el que no participe Ciudadanos.

El dirigente del PSOE ha advertido de que el 2 de marzo, cuando está previsto el debate de investidura de Sánchez, solo "hay dos caminos: el de Rajoy, para que España vuelva a tener elecciones, o el de Sánchez, para que haya un cambio de gobierno".

"Es una ocasión de oro para poner fin a las políticas del PP y a la corrupción que ha asolado a este país en los últimos años. Todo una trama organizada de maletines y sobresueldos en A y en B", ha sentenciado. Mientras que el PSOE está tratando de que haya un nuevo gobierno después de dos meses de espera, López ha censurado a Rajoy por "reconocer fuera de España y cuando cree que las cámaras no le escuchan", que "está trabajando para que se repitan elecciones".

"Rajoy quiere elecciones y el PSOE quiere un gobierno que acabe con la corrupción del PP", ha insistido López para remarcar la "excelente oportunidad" que hay para cambiar de etapa. Pese a que el PSOE debería tener listo antes del próximo miércoles un acuerdo de gobierno para poder someterlo a la militancia, López se ha mostrado convencido de que "queda tiempo".

"El equipo negociador no ha parado de trabajar. Doce días son un mundo. El PSOE lleva trabajando dos semanas y se han producido muchos avances con otros partidos", ha destacado López. Sin aludir a Podemos, el portavoz socialista ha dicho que hay un bloque del no a Sánchez que integran PP, ERC, Democrácia i Llibertat y EH Bildu, mientras hay 208 diputados que puedan hacer posible el cambio.