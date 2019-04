El PSOE se muestra "abierto al debate" de que Podemos tenga cuatro grupos en el Congreso

El diputado electo del PSOE Rafael Simancas ha afirmado que su partido trabaja en un "acuerdo global" con todos los grupos parlamentarios para que tanto el Congreso como el Senado "reflejen la pluralidad de la sociedad española". Simancas ha subrayado en una comparecencia en Ferraz la necesidad de que el Parlamento "recupere el protagonismo" que le corresponde como "centro de la vida política española" y "representante de la ciudadanía española", un protagonismo que "el PP le robó con su gestión absolutista de la última legislatura".

El socialista ha recordado que su partido "se ha ofrecido humildemente para presidir el Parlamento" y ha insistido en que el Congreso debe ser un "lugar útil" para la ciudadanía española para que el Gobierno rinda cuenta "de sus éxitos y de sus fracasos, de sus cumplimientos y de sus incumplimientos" y para que la oposición pueda ejercer su función "de una manera ágil y eficaz, tanto en el control al Gobierno como en la propuesta de iniciativas que se escuchen y se tengan en cuenta".

En relación con la propuesta de que cada una de las formaciones con las que Podemos concurrió a las elecciones cuente con un grupo parlamentario en lugar de agruparse todas en uno solo, Simancas ha indicado que en el PSOE están "abiertos a ese debate". "Sabemos de la dificultad que tiene esa cuestión y esa propuesta porque no está contemplada en el reglamento", ha apuntado Simancas, que ha advertido de que este tema está aún "siendo objeto de análisis jurídico y de conversaciones entre los grupos".

El diputado electo ha negado la existencia de un acuerdo entre el PP y el PSOE para establecer la presidencia del Congreso. "Si ese acuerdo existiera, ya no habría más conversaciones porque entre los diputados del PP y del PSOE hay mayoría más que suficiente para llevar a cabo cualquier acuerdo", ha afirmado. Simancas ha mostrado su convencimiento de que, como está previsto, el día 13 de enero será elegido un presidente del Congreso. "El día 13 está prevista una votación y creemos que el día 13 habrá un presidente o presidenta del Congreso, es lo lógico", ha apuntado el socialista, para quien "no está previsto" que el PSOE renuncie a una hipotética presidencia del Congreso en caso de liderar el Gobierno.

Además, el diputado electo ha indicado que el PSOE está "muy sorprendido" por la "preocupante falta de iniciativa" del presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, a la hora de conformar Gobierno. "No sabemos a qué espera, no sabemos qué está haciendo, con quién está hablando", ha apuntado el dirigente socialista, para quien Rajoy "tiene la legitimidad para tomar la iniciativa de intentar la formación de un Gobierno". "Tiene 260 diputados no socialistas a los que convencer con su voto sí o con su abstención en torno a una investidura", ha señalado Simancas. En su opinión, si el candidato del PP ha renunciado a formar Gobierno "los españoles tienen derecho a saberlo" y el PSOE intentará conformar un Ejecutivo "alternativo y progresista" cuando el "fracaso" de Rajoy "sea público y explícito".

"La solución en Cataluña no es Mas, Romeva, Junqueras o Neus"

Simancas ha dirigido a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a Esquerra Republicana (ERC) y a la CUP el mensaje de que "el problema" en Cataluña "no es el nombre que ha de encabezar el proceso soberanista", sino "el propio proceso soberanista", que "solo conduce al atraso económico, a la quiebra social y al bloqueo institucional". "La solución en Cataluña no es Mas, Romeva, Junqueras o Neus. La solución pasa por renunciar al proceso secesionista, independentista, y por dar una oportunidad a un nuevo Gobierno", que "solucione los problemas que de verdad tienen los catalanes con el resto de los ciudadanos de España", ha indicado el socialista.

Levy dice a Podemos que "no intente hacer subterfugios"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha criticado que el PSOE quiera formar Gobierno con "radicales de izquierda e independentistas", y le ha pedido que no haga experimentos que pongan en riesgo la recuperación económica. En declaraciones a los medios este sábado en Barcelona, ha asegurado que el PP va a intentar hasta el último momento llevar la iniciativa para conseguir "una coalición de moderación" que asegure la estabilidad y evite una nueva convocatoria electoral en España. Levy ha aconsejado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "aprenda de la experiencia catalana", que en su opinión demuestra que algunas apuestas políticas salen caras al país y el partido.

Preguntada por la demanda de Podemos de tener cuatro grupos propios en el Congreso, les ha dicho que lean el reglamento de la Cámara baja y "no intenten hacer subterfugios". La dirigente popular ha opinado que el partido de Pablo Iglesias busca "obtener más dinero de subvenciones e intentar distorsionar el funcionamiento" de las instituciones.