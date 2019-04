Hernando, a Iglesias: "Pablo, no sabes dónde estás"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha dicho "no" al referéndum en Cataluña propuesto por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como requisito para un acuerdo de gobierno y le ha advertido de que él no es el candidato a la Presidencia sino Pedro Sánchez: "Pablo no sabes dónde estas".

En una comparecencia de prensa minutos después de que Iglesias presentara el documento con su programa de Gobierno, Hernando ha reconocido que ha asistido con "perplejidad, preocupación y decepción" a las declaraciones de Iglesias quien, a su juicio, "no sabe ni dónde está ni qué papel le corresponde".

"Le pedimos al Sr. Iglesias lo mismo que le hemos pedido al Sr. Rajoy, respeto. Respeto a la Constitución y al encargo de la Jefatura del Estado", ha insistido. Pese a ello, Hernando ha avanzado que su partido "no va a retirar la mano" y que continúa con la mano tendida para alcanzar un acuerdo que permita un Gobierno progresista y reformista.

El portavoz socialista ha recordado que durante diez días Podemos se ha negado al diálogo con el PSOE y lo ha sometido "a condiciones previas y a vetos" frente a la actitud de los socialistas que han asumido el encargo del Rey con "responsabilidad, con humildad y con determinación". "Ya no es el momento de competir sino de dialogar y acordar para dar respuesta a las aspiraciones de cambio de la mayoría de la sociedad española", ha alertado.

El portavoz socialista no ha descartado que, como ha pedido Iglesias, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda reunirse con el secretario general de Podemos de aquí el jueves aunque, eso sí, ha dejado claro que en ese encuentro insistirá en su rechazo al referéndum en Cataluña. "Nosotros seguiremos trabajando con todos aquellos grupos que quieren un cambio. No hay tiempo que perder", ha insistido Hernando, que cree que España vive un momento "crucial" para poner fin al "enorme hartazgo social" con el PP y un presidente, Mariano Rajoy, "acorralados por la corrupción".

Ha recordado que desde el pasado 2 de febrero cuando el Rey encomendó a Sánchez la investidura, el PSOE ha mantenido más de veinte reuniones de trabajo con las distintas formaciones políticas. Pedro Sánchez se ha reunido con sindicatos y empresarios, ecologistas, científicos, con la comunidad educativa y del sector sanitario, con el mundo de la cultura y con entidades del tercer sector.

"Estamos en un momento crucial para España, tenemos la inmensa oportunidad de cambiar de políticas, cambiando de Gobierno (..) Las fuerzas del cambio tenemos la oportunidad de abrir un nuevo tiempo político y social para España", ha proclamado.