El PSOE carga contra Isabel Díaz Ayuso: "Es radicalmente antisistema"

Ayuso enciende al PSOE que acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de hacer los discursos "más antisistema el país". El portavoz socialista en el Congreso cree que la presidenta madrileña se dedica a "señalar enemigos" y crear "odio".

Ayuso, que a lo largo del día de ayer tuvo varias intervenciones ante la prensa, llegó a decir que Pedro Sánchez quiere blindarse y "tener a la oposición en la cárcel, como en Nicaragua". "Eso es lo que están pretendiendo: Hay que destrozar a la oposición porque en las dictaduras no puede haber ni oposición. Hay que matar también a la oposición porque yo me he de perpetuar, no sé con qué proyecto porque Sánchez no ha hecho nada bueno por España", decía.

Patxi López, muy molesto con estas palabras, acusa a Ayuso de ser el "trumpismo y bolsonarismo elevado a la máxima potencia". Y, una vez más, PSOE y Gobierno intentan desacreditar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Patxi López, en una entrevista en Onda Cero asegura que “Ayuso es quien manda en el PP como hemos visto con el CGPJ”. Y eso, dice, “es preocupante”.

Gobierno y PSOE de Madrid coinciden en una cosa: que las declaraciones de Ayuso solo pretenden “desviar el foco” y que “no atendamos a lo que hace” en Madrid. Se refieren a la huelga que han iniciado los sanitarios de las urgencias de atención primaria después de que se haya roto el pacto entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos.

La oposición madrileña

En una rueda de prensa, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad ha querido ridiculizar las propuesta de Ayuso: consultas por videoconferencia. Mónica García ha sacado una tablet con un vídeo en el que aparecía ella misma hablando. "Si vas a urgencias y te atiende un plasma y no un médico, se llama telechapuza", asegura.

Comunicado del PSOE

La primera reacción del PSOE ha sido un comunicado explicando que "estas manifestaciones, carentes de todo respeto, son completamente opuestas al clima de relaciones que deben mantenerse entre formaciones políticas, en una democracia avanzada como es la española".

Y se dirigen a Alberto Núñez Feijóo: "El PSOE insta al líder de los populares a que aclare si las declaraciones que Ayuso ha realizado esta mañana en un medio de comunicación están en sintonía con los posicionamientos ideológicos del Partido Popular que lidera y si han sido autorizadas por él".