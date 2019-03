PSC, C's y PP no darán por válida la Junta de Portavoces convocada para el martes

C's, PSC y PP no darán por válida la Junta de Portavoces convocada para este martes por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para tramitar la propuesta de resolución de inicio del proceso independentista de JxSí y la CUP, porque el PP no está constituido como grupo parlamentario y no tiene portavoz.

En declaraciones después de una reunión informal de urgencia convocada por el PSC, miembros de los tres grupos han coincidido en que se está vulnerando el reglamento de la Cámara.

Los portavoces de C's y PSC asistirán a la Junta si finalmente se celebra y dejarán claro que no están de acuerdo con la convocatoria y que no tiene validez, por lo que, a su juicio, no se podrá tramitar la resolución ni llevarla al pleno.

Los tres partidos creen que se está vulnerando el derecho de los populares de crear su grupo hasta ocho días hábiles después de constituirse el Parlament, por lo que el plazo expira el viernes. Por eso, han registrado tres escritos solicitando a Forcadell que desconvoque la Junta, que tiene por objeto escuchar la opinión de los portavoces sobre la voluntad de C's, PSC y PP de que se reconsidere la admisión a trámite de la propuesta de resolución de JxSí y la CUP, un trámite necesario para llevarla al pleno.

Si la Junta se acaba celebrando y la presidenta no atiende al criterio de los grupos que no la considerarán válida, presentarán recursos de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que se lleve a cabo el pleno.

Forcadell: "Se mantiene la reunión"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dicho que mantiene la reunión de la Junta de Portavoces convocada para el martes pese a que C's, PSC y PP han pedido que no se celebre. "Sí, sí. Se mantiene", ha respondido escuetamente a los periodistas en los pasillos del Parlament, después de convocar por la amañana la Junta pese a que el PP aún no ha constituido su grupo y, por tanto, no ha designado portavoz.

En caso de que el PP agotara el plazo de constitución del grupo y la Mesa del Parlament se constituyera el mismo viernes para tramitar la resolución independentista por vía de urgencia, deberían esperar dos días hábiles más --destinados a presentar enmiendas--, lo que provocaría que el pleno que iniciaría el proceso independentista sería posterior al primer debate de investidura, algo que JxSí quiere evitar.

El grupo de SíQueEsPot no ha ido a la reunión de este lunes alegando motivos de agenda, declinando la invitación de los socialistas, aunque el partido ha dejado claro que convocar a la Junta sin que el PP esté constituido "violenta" el reglamento de la Cámara.