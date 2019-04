PSC, CSQEP y PPC recuerdan que la independencia "no ganó el plebiscito el 27-S"

Iceta: "Encontrará el éxito si trabaja para todos con 'seny'"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido a Carles Puigdemont (JxSí) que su presidencia "no esconda el viejo demonio de la política catalana de separar entre buenos y malos catalanes", y le ha reclamado que "escuche y trabaje por el 52 % de catalanes que no votaron a favor de partidos independentistas". Además, le ha preguntado directamente si su Govern tendrá como "base" y "plan de gobierno" el acuerdo para la independencia que Junts pel Sí planteó a la CUP para lograr la investidura de Artur Mas, así como si piensa "desarrollar" y si "considera vigente" la declaración independentista del Parlament anulada por el Constitucional.

Tras recordarle que si sitúa a las instituciones "al margen de la ley, no encontrará la comprensión ni solidaridad del PSC", Iceta también ha preguntado si la legislatura durará sólo 18 meses, si se someterá a cuestión de confianza este año y si piensa crear varias vicepresidencias o recuperará la figura del 'conseller en cap'. A su juicio, JxSí y la CUP están "legitimados" para gobernar, pero no para emprender el camino hacia la independencia, y si bien "no niega la legitimidad del acuerdo" entre ambas formaciones para formar gobierno, sí ha mostrado su preocupación por la "subasta" de la presidencia y algunos aspectos de dicho pacto.

Así, ha tachado de "objetable" que "diputados pasen de uno a otro lado o se promuevan renuncias", como también es "inquietante" que Mas dijera que el acuerdo "corrige el resultado de las urnas, ya que lo que sale de las urnas sale de las urnas y no se puede alterar a menos de volver a las urnas". Aun así, ha reconocido su "coincidencia de fondo" con los planteamientos del plan de choque social propuesto por JxS, aunque son "insuficientes". Por último, le ha avisado de que si renuncia al camino de la independencia y quiere "de verdad servir al país, siempre tendrá a su lado al PSC", ya que hay aspectos a abordar como una reforma constitucional, una revisión del modelo de financiación o la lista de 23 puntos que Artur Mas planteó al Gobierno.

Rabell: "El plebiscito no se ganó, solo tuvieron apoyo para formar un Gobierno"

El presidente del grupo de Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP), Lluís Rabell, ha considerado que la investidura de Carles Puigdemont "tiene como finalidad dar tiempo a que CDC se rehaga" sin perder "los resortes del poder". En su intervención, Rabell ha reivindicado "una gran alianza por el cambio" como alternativa al nuevo Govern, a cuyo futuro presidente le ha anticipado el voto contrario del grupo de CSQEP a su investidura.

Después de recordar que Puigdemont ha reivindicado en el pasado "el maestrazgo político" del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de cuestionar "la brillantez" que había dicho que tenía el gobierno catalán anterior, Rabell ha criticado "los olvidos significativos" del candidato a la presidencia, como "la situación de violencia de género". Según este diputado y presidente del grupo de CSQEP, "tenemos una mayoría parlamentaria que no tiene la valentía de decir la verdad, y es que el plebiscito no se ganó, tiene un mandato para hacer un gobierno, pero no para tirar adelante un plan unilateral" de avance hacia la independencia.

Albiol: "Nadie iniciará un proceso de ruptura de Cataluña con España"

El líder parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido a Puigdemont: "Ni usted ni nadie iniciará ningún proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España". Lo ha dicho en el arranque de su discurso, aunque Albiol ha sido también después contundente con el hasta ahora presidente catalán, Artur Mas: "La CUP y usted se han humillado mutuamente y humillan a Cataluña". Por otra parte, ha lamentado el "debate exprés" de investidura en el que "es seguramente uno de los días más tristes de la dignidad de Cataluña".

García Albiol ha asegurado que Mas "pasará a la historia" como "gran culpable" de haber "dividido y fracturado a los catalanes" y le ha descrito como el "gran culpable de la situación que estamos viviendo en Cataluña". El exalcalde de Badalona ha tirado de ironía al "reconocerle dos virtudes: haber humillado a la CUP y que la CUP le haya humillado a usted", aunque ha lamentado que "el problema es que entre unos y otros han humillado al pueblo de Cataluña". "Pasará a la historia por haber dividido y fracturado a la sociedad catalana", le ha espetado Albiol, que le ha reprochado que "no hay nada más antidemocrático que reconocer públicamente que se han corregido los resultados de las urnas a través de una negociación en despachos a puerta cerrada y a oscuras".

A su juicio, "la voluntad de los catalanes ha sido adulterada con pacto oscuros que tienen por objetivo imponer a los catalanes aquello que no han decidido la mayoría de las urnas". Y ha vuelto a ironizar al atribuirlo el "récord" de haber provocado en cinco años "la división del PSC, la ruptura de CiU, la desaparición de Unió y haber convertido a los antisistema de la CUP en el partido central y referente en la próxima legislatura. Peor, imposible". Para el dirigente, Mas "deja el futuro de Cataluña en manos del radicalismo y no es consciente del terrible mal a la economía. Todas las consecuencias de la decadencia de Cataluña se sintetizan en una sola cosa: mal gobierno, el que usted ha presidido", ha concluido.