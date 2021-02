Protocolos frente al coronavirus a aplicar en estas Elecciones de Cataluña

El domingo 14 de febrero tendrán lugar las elecciones al Parlamento de Cataluña 2021, una jornada en la que las medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus serán protagonistas durante todo el día.

La pandemia de coronavirus comenzó el pasado mes de marzo y desde entonces, ha trastocado la vida cotidiana de las personas y también ha cambiado por completo la forma de organizar eventos sociales y políticos.

España, al igual que otros muchos países del mundo, está inmerso en la tercera ola del covid-19, por lo que es estrictamente necesario poner en marcha medidas que eviten la propagación del virus. Por esta razón, en las elecciones catalanas del próximo domingo se pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y medidas de protección para garantizar la seguridad de los votantes y los miembros de las mesas electorales.

Estas serán las medidas para evitar contagios

La Generalitat de Cataluña proporcionará hasta cuatro mascarillas quirúrgicas a cada miembro de las mesas electorales para poder renovarlas a lo largo de la jornada, además también recibirán una mascarilla FFP2, una pantalla facial y guantes desechables para realizar el recuento de votos, así como el gel hidroalcohólico.

De las 19 a las 20h deberán llevar trajes EPIs, ya que en esa franja horaria votarán los contagiados por coronavirus. Antes de entrar a los colegios electorales, los miembros de las mesas tendrán que tomarse la temperatura, que deberá ser inferior a 37'5º, si la superan tendrán que acudir a urgencias.

Colas en las calles para votar en las elecciones catalanas

Las personas que quieran realizar el derecho a voto irán entrando de una en una y respetando la distancia de seguridad de metro y medio. Habrá que llevar mascarilla obligatoriamente y se les proporcionará, en caso de que no tengan, gel hidroalcohólico.

En las elecciones autonómicas de Cataluña los miembros de las mesas deberán mantener la distancia de 1,5 metros y de 2 metros entre mesas. Además, se desinfectarán de forma constante estas zonas y se ventilarán los espacios abriendo ventanas y puertas continuamente.

Por otra parte, todavía no es seguro, pero es posible que la Generalitat realice un test de antígenos a todas las personas involucradas en la jornada electoral, especialmente a los miembros de las mesas electorales.

No osbtante, de cara a estas elecciones catalanas los miembros de las mesas y los votantes no podrán estar en contacto, los votantes depositarán el DNI en una bandeja para que los miembros de la mesa no tengan que tocarlo en ningún momento.

Actualmente, los datos en Cataluña sobre el coronavirus son de casi 10.000 personas fallecidas (9.700) y más de medio millón de contagios desde que comenzó la pandemia.