Prohíben a 25 pasajeros de dos vuelos internacionales entrar en Mallorca por no justificar su viaje

La Policía Nacional ha impedido la entrada en Mallorca a 25 pasajeros de dos vuelos internacionales procedentes de Múnich y Zúrich por no estar justificado su viaje y no cumplir los requisitos contemplados para desplazarse durante el estado de alarma. Los agentes detectaron por la mañana a 10 viajeros en el vuelo de Múnich y a otros 15, por la tarde, en el vuelo de Zúrich. La mayoría de ellos eran ciudadanos que venían a la isla a pasar unos días de vacaciones, supuesto que aún no está contemplado, salvo para los turistas del plan piloto de apertura de corredores turísticos seguros en las islas Baleares.

Venían a pasar unos días de vacaciones

La Policía Nacional, tras comprobar que no estaba justificado el desplazamiento de estos 25 pasajeros, procedió a retornarlos de nuevo a Alemania y Suiza.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil prosiguen a diario con los controles de seguridad en puertos, aeropuertos y carreteras del archipiélago. El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registró ayer la llegada de 1.182 pasajeros, mientras que otros 775 salieron de Mallorca en los 21 vuelos que operaron, según los datos de la Guardia Civil.

En cuarentena

Aparte de los dos vuelos del plan piloto que ayer llegaron a Palma desde Alemania, de los otros cinco vuelos procedentes del extranjero que aterrizaron en Son Sant Joan y que son controlados por Policía Nacional y Sanidad Exterior, 277 personas tendrán que pasar el periodo de cuarentena de 14 días. Se trata de la cifra más alta desde el pasado 15 de mayo, cuando entró en vigor la orden ministerial sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España.

No hay que bajar la guardia

Las autoridades sanitarias recuerdan que es fundamental mantener la distancia interpersonal de dos metros, evitar las aglomeraciones y seguir con las medidas de higiene de lavarse las manos con agua

y jabón con asiduidad, en especial al regresar a casa, y taparse la cara con el codo si toses o estornudas. También hay que llevar la mascarilla en la calle, en espacios abiertos y espacios cerrados de uso público cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de dos metros. Además, se recomienda extremar las medidas de seguridad e higiene con los grupos considerados vulnerables al

COVID-19.