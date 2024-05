Programa electoral de ERC para las elecciones de Cataluña 2024

Ya ha dado el pistoletazo de salida la campaña electoral catalana de forma oficial, y las distintas formaciones políticas han iniciado una frenética agenda de actos con el fin de aumentar su presencia en el Parlament catalán. Entre estos se encuentra Esquerra Republicana de Catanlunya (ERC), que aspira a renovar mandato con Pere Aragonès como candidato.

Aragonès se vio obligado a convocar elecciones anticipadas tras no poder sacar los presupuestos adelante con sus 33 parlamentarios. Hace unos días, durante una entrevista en Espejo Público el cabeza de lista de ERC desveló los tres objetivos sobre los que girará su discurso para lograr la confianza de los catalanes, y estos son: "Llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado para poner las bases de un referéndum y que se pueda votar la independencia, implantar una financiación singular para Cataluña en la que los impuestos que pagamos los catalanes sean gestionados por la Generalitat y, en tercer lugar, fortalecer el estado de bienestar y la lengua catalana".

Con estos mandamientos, Aragonès anticipa que si el próximo 12 de mayo gana, iniciará los contactos necesarios para formar un Ejecutivo. Unos objetivos que han quedado plasmados en las cerca de 170 páginas que componen su programa electoral, y más de 500 propuestas. Estas son algunas de ellas:

Autodeterminación

Unos de los objetivos prioritarios para ERC será el lograr un acuerdo para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Desde la formación consideran que la independencia es un medio de transformación hacia una sociedad más justa, progresista, y equitativa, además de tratarse de una oportunidad de cambio del sistema político, económico y judicial.

Democracia

Implementar la Renta Básica Universal, culminando los estudios realizados y trabajando para garantizar su aplicación. ERC considera que es clave para lograr el avance hacia el estado de bienestar, mediante el estudio y evaluación de políticas emancipadores, y una vía para garantizar la igualdad de oportunidades.

Migraciones

En el ámbito de la ciudadanía, la formación apuesta por la transferencia de todas las competencias y recursos correspondientes a la gestión de las migraciones, entre las que se encuentran la acogida e integración. Consideran que tener conocimientos de los flujos migratorios permite garantizar la dignidad de los recién llegados.

Memoria histórica

Pretenden aprobar una 'Ley de memoria democrática de Cataluña', en la que no interfiera el Estado español. En el programa recuerdan que esta ley ya se intentó impulsar en la pasada legislatura, no obstante no siguió adelante ante la falta de apoyo a los presupuestos. La norma buscaría el reconocimiento de las víctimas y la dignificación de los espacios públicos, así como la inclusión de la memoria democrática en los colegios.

Administraciones públicas

Buscan reducir la burocracia a través de la creación del 'Portal Digital de Cataluña', que definen como un espacio común de relación entre la ciudadanía y la Administración, con el fin de facilitar los trámites y servicios online y hacerlos más seguros.

Mossos d'Esquadra

Otra de las propuestas destacadas, es el desarrollo de una 'Comisaría Virtual de la Policía de Generalitat-Mossos d'Esquadra'. Esta oficina virtual permitirá potenciar la lucha contra ciberestafas y otros ciberdelitos.

Feminismo y derechos LGTBI+

Crear lo que llaman una 'Red lila', con el fin de prevenir las violencias machistas desde una vertiente comunitaria que implique a toda la sociedad, algo que se pretende lograr con una extensa campaña de formaciones para que todo el mundo sepa cómo actuar en estos casos.

En materia LGTBI+ apuestan por la aprobación de una ley trans catalana, y actualizar la ley para derechos de las personas LGTBI+. Con ella se blindarían jurídicamente los derechos de las personas trans y se impulsaría el despliegue de políticas públicas en todos los ámbitos para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de estos colectivos.

