Lo que aprenderá la princesa Leonor en el colegio de Gales: liderazgo, autonomía y cuidado de la naturaleza

El doctor Bassat es uno de los miembros del comité de selección del internado de Gales en el que la princesa de Asturias cursará el bachillerato. Él también realizó allí sus estudios.

El curso cuesta más de 76.000 euros. Entre otras cosas, la heredera aprenderá liderazgo, a ser independiente y a proteger la naturaleza.

Es un colegio diferente. "Se aleja del típico internado elitista inglés", asegura Azahara García, exalumna del colegio.

En este colegio aquí conviven 90 nacionalidades. La prioridad es ser empático y generoso porque en cada habitación duermen 4 alumnos y algunos llegan de zonas de conflicto como Siria o Afganistán.

Alumnos de cualquier nacionalidad y religión

"A todas las personas que acuden a este colegio se les saca de la zona de confort. No vas a tener a nadie que hable tu lengua materna en esa habitación", explica Azahara.

Azahara recibió la ayuda de la Fundación almeriense Eduarda Justo, 3 de cada 4 alumnos está becado en Gales.

"Fomenta la solidaridad, el amor a la diversidad, el respeto por los demás. Además, son colegios laicos donde estudian alumnos de cualquier religión o cultura", advierte Sara Cano, exalumna.

Entrar no es fácil y no hay trato de favor. Las pruebas son anónimas. "No se va a un colegio del Mundo Unido porque se paga sino que se puede pagar una vez pasado el proceso de selección", informa Sara.

"Estos colegios se caracterizan por no ser elitistas", concluye el doctor Bassat.

El centro es uno de los preferidos de burgueses bohemios y millonarios californianos. Por sus pasillos también han pasado la princesa Elisabeth de Bélgica, el rey Guillermo de Holanda y la princesa Raiyah de Jordania.