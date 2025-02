Primer cara a cara entre Mar Espinar y Ayuso pero con Pedro Sánchez de fondo: "Insúlteme todo lo que pueda"

Primer pleno en la Asamblea del Madrid del año y también primer cara a cara entre Mar Espinar e Isabel Díaz Ayuso. Hoy Espinar se ha estrenado como nueva portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid después del fin de Juan Lobato como secretario general de los socialistas y de la portavocía fugaz - durante poco más de dos meses - del diputado Jesús Celada. Espinar era una de las personas más cercanas a Juan Lobato, y una de sus defensoras en público hasta el final de su etapa al frente del PSOE de Madrid. Quizás por eso, sorprendió la elección de Óscar López para que fuese la cara visible en el parlamento autonómico.

Al nuevo secretario general del PSOE de Madrid ha sido al primero que Espinar le ha dedicado unas palabras de agradecimiento, también a sus compañeros de grupo parlamentario por estar en "lo que queda de camino". No ha se ha mostrado muy esperanzada sobre cuanto será, dice que no sabe si "mucho o poco" y que su futuro político "suele ser muy oscuro", por eso ha ironizado pidiéndole a Isabel Díaz Ayuso que no se preocupe por el tiempo que durará.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha optado por la ironía para darle un consejo. Dice que después de cinco portavoces en la Asamblea, cinco delegados del Gobierno, tres jefes de Moncloa y unos 45 ministros si quiere durar en el "sanchismo" tiene que insultarla mucho: "todo lo que pueda" y especialmente ha dicho en "lo personal".

La portavoz del PSOE también ha aprovechado para pedir en este pleno a Ayuso que se enfrente a un debate cara a cara con Óscar López, pero la presidenta regional insiste: con quien tiene que debatir ella es con Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya e interlocutor adecuado para hablar del cambio en el sistema de financiación autonómica que se prevé aprobar para la comunidad autónoma.

El hermano de Pedro Sánchez, también en el pleno

Díaz Ayuso ha aprovechado esta sesión de control para comentar uno de los asuntos políticos del día: la renuncia del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su puesto en la diputación de Badajoz. Con sarcasmo ha dicho: "¿Alguien le podría decir ahora dónde está la oficina cuando vaya a despedirse? Y si los compañeros le invitan a una caña de despedida, pues tendrá una gran oportunidad para verles y conocerles en persona". Y ha finalizado pidiendo más humildad al gobierno central.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com