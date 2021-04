El presunto asesino de la pequeña Laia declara en el juicio: "Yo me estaba defendiendo, no sabía quién era"

El presunto asesino de la pequeña Laia, de 13 años, ha declarado en el juicio que "pensaba que era un ladrón" y que él se estaba defendiendo porque "no sabía quién era".

El hombre que ha confesado que mató a la menor en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, le ha comunicado al juez del caso que ese día había consumido cocaína y alcohol y pensó que alguien, en este caso un ladrón, había entrado en la casa y que solo se defendió.

Declaraciones en el juicio

"Si hubiera sabido que era una niña hubiera parado", expresaba el presunto autor de la muerte de la menor, un hombre de 46 años, que se enfrenta a una petición de condena a prisión permanente revisable y que ha aceptado contestar al interrogatorio de la fiscal y al de su defensa pero no al de la acusación particular,

"No puedo controlar mi mente y lo que se me ocurre es ir a la cocina y coger dos cuchillos. No sé cómo explicarlo. Estoy traumatizado por todo lo que me está ocurriendo, oigo ruidos en mi habitación y voy hacia allá con un cuchillo en cada mano. Abro la puerta y me encuentro una sombra. Y ustedes me dicen luego que es una niña", ha explicado el hombre de 46 años, acusado de matar a Laia.

Durante la declaración, el presunto autor ha negado la violación y ha indicado que pensaba "confesar esa tarde", pero que no lo hizo porque "estaba desorientado" y no puedo llegar hasta la Policía.

Problemas con las drogas

La fiscal ha interrogado al hombre de 46 años preguntando por su consumo de cocaína el tiempo antes de cometer presuntamente este crimen, y ha asegurado que él vivió en la calle: "A cada lugar que llegaba siempre encontraba drogas y acababa fatal" y que había tenido alucinaciones antes de matar a la menor.