El PP no acepta que Ciudadanos ocupe el segundo puesto de las candidaturas en Álava y Vizcaya

Lo último que se sabía por parte de Ciudadanos es que ocuparía el segundo puesto en las listas electorales por Álava y Vizcaya, según ha acordado ya con el PP vasco, y siguen negociando cómo sería el resto del reparto en las candidaturas de la coalición, ha explicado el secretario general del grupo naranja, José María Espejo. En una rueda de prensa en el Congreso, Espejo ha concretado algunos detalles del acuerdo que cerraron para concurrir a las elecciones vascas del 5 de abril y, de momento, no se ha acordado que lugar tendrá Cs en la candidatura por Guipúzcoa.

Pero el PP parece que no está de acuerdo con esto. Lo que manifiesta un tuit del partido es que no les parece bien esa distribución, "no guarda relación con la realidad de cada partido aquí". Dicen que no está en el acuerdo. La discusión parece abierta y solo faltan unas horas para que se cierre el plazo para presentar coaliciones, no las candidaturas.

Sobre el programa electoral, ha explicado que la idea es que haya una comisión formada por las dos formaciones que se encargue de elaborarlo y que acuerden los puntos "que van a defender conjuntamente" y los aspectos en los que puedan votar diferente. Cs no plantea problemas el tema de la foralidad que el PP defiende y con lo que el partido naranja siempre se ha mostrado muy crítico porque, ha argumentado Espejo, ya existe el precedente de Navarra Suma (PP, CS y UPN) de las elecciones generales pasadas. Lo que sí defienden es que las negociaciones del cupo vasco se hagan con total transparencia. También Espejo ha señalado que siguen tratando de incorporar a la coalición a referentes políticos que la apoyen, como UPyD que es favorable, ha dicho, sin concretar si Maite Pagazaurtundua podría ser uno de esos referentes. Sin embargo, el candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, ha descartado el nombre de Pagazaurtundua, en la actualidad eurodiputada de UPyD integrada en el grupo de Cs, y a Rosa Díez, fundadora de UPyD. Por otro lado, Espejo ha explicado que pese a la negativa del PP a la coalición en Galicia cuando la idea de Cs era que la oferta de coalición era un paquete cerrado para las tres comunidades que celebran elecciones este año, han accedido a cerrar un acuerdo en Euskadi "en beneficio de todos los constitucionalistas y para no perjudicar a los ciudadanos vascos".

Ciudadanos seguirá abierto a negociar con el PP de cara a las elecciones autonómicas en Cataluña pese a la negativa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a pactar una coalición en Galicia para presentarse juntos a los comicios del 5 de abril