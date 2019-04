La presidenta del Parlament "anima" a escolares a manifestarse el 11S

El portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, ha considerado hoy que la presidenta de la Cámara catalana, Núria de Gispert, ha cruzado "todas las líneas rojas" cuando el pasado viernes "animó" a estudiantes de Primaria a acudir a la manifestación independentista convocada para la Diada del próximo 11 de septiembre.

En rueda de prensa, Rodríguez ha recordado que el PPC "ha sido muy crítico" siempre con De Gispert, pero en esta ocasión "se cruzaron todas las líneas rojas". "Es absolutamente impropio de una presidenta del Parlament que, ante varios grupos de estudiantes de Primaria, se permita hacer una interpretación muy a la ligera y particular de lo que fue la Guerra de Sucesión de 1714, al decir que era una guerra en que los no catalanes ganaron".

Rodríguez le ha recordado así que en "esa guerra lo que se debatía era si el sucesor al trono de España era un rey de la casa de los Austria o un Borbón, nada que ver con catalanes o no catalanes", como también ha reprochado que De Gispert "se permitiera animar a manifestarse en el 11S". "La presidenta pierde el más mínimo sentido institucional. Analizaremos con detalle qué actuaciones podemos llevar a cabo para dejar constancia de nuestra queja por la actitud del viernes pasado", ha aseverado el dirigente popular.

El pasado viernes, unos 150 alumnos de Primaria de cinco escuelas de toda Cataluña participaron en el acto de clausura del proyecto educativo "Los valores de Aldeas Infantiles SOS", un acto presidido por De Gispert y en el que los escolares "hicieron de diputados por un día", según informó el propio Parlament en un comunicado.

En su discurso, emitido por la señal televisiva del Parlament, De Gispert recuerda que "las paredes del "palacio" del Parlament "se construyeron hace 300 años": "Sabéis que el 11S celebramos la Diada Nacional de Cataluña y algunos de vosotros y vuestras familias vais a manifestaciones, que son muy divertidas y van las familias ¿A que sí? ¿Alguno no? Pues a ver si este 11 de septiembre vas", afirma la dirigente, dirigiéndose a un escolar. De Gispert rememora así que el 11S de 1714 "hubo una guerra en Barcelona y Cataluña" en la que "ganaron los no catalanes, ganaron los otros", que "hicieron una ciudadela amurallada, el (actual) Parque de la Ciudadela, y pusieron ahí edificios militares, como un polvorín, con armas, bombas, para controlar a los catalanes para que no volvieran a hacer una guerra". "Los catalanes la hacían para tener libertad. Y durante 150 años todo esto fue una ciudadela militar y el Palau del Parlament era el edificio militar por excelencia, el más importante de todos, y en este salón (el hemiciclo) es en el que había armas", señala la presidenta del Parlament.