La preocupación crece en el PP ya que el máster de Casado puede dañar las expectativas electorales

Dirigentes del PP han admitido que ha crecido la "preocupación" dentro del partido ante el hecho de que Pablo Casado vuelva a estar en el "ojo del huracán" por el máster que realizó en el curso 2008-2009 en la Universidad Rey Juan Carlos. El partido no ve "consistencia jurídica" pero cuya resolución, según prevén, se va a alargar en el Tribunal Supremo y a dañar las expectativas electorales del PP. En las filas del PP no ocultan su "desazón" ante el hecho de que su nuevo líder no consiga hacer llegar a los ciudadanos sus mensajes y sus propuestas, y el foco mediático gire en torno a su máster.

Fuentes del PP critican que el Gobierno y el PSOE hayan puesto en funcionamiento la táctica de esparcir la "tinta del calamar", presionando a Casado para enseñar sus trabajos de máster, pese a que, según subrayan, su caso "no tiene nada que ver" con el de la exministra Carmen Montón, ni con la polémica en torno a la tesis doctoral de Pedro Sánchez.

A esa presión política sobre Casado y su máster se ha unido que el Tribunal Supremo ha dado el primer paso para decidir si investiga al presidente del PP, al pedir a la Fiscalía que emita informe sobre si debe abrir o no una causa sobre el máster. Esto se ha producido después de que la juez de Madrid notase indicios de responsabilidad penal que apuntan a que Pablo Casado podría haber obtenido el máster como "un regalo"

La mayoría de los cargos del PP no ven ninguna irregularidad en la obtención del máster y sospechan que la fiscalía, detrás de la cuál ven el criterio del Ejecutivo del PSOE, emitirá un informe favorable para que el Supremo siga adelante con la causa. Además opinan que la causa se alargara lo máximo posible para perjudicar las expectativas electorales del partido.

Casi todos los cargos del PP prevén que el Supremo exonerará a Casado, pero algunos cargos ya piensan en el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo como posible líder de partido en un futuro. "Si falla lo de Casado, solo nos queda Feijóo", afirma un parlamentario 'popular'.