La prensa nacional se hace eco de la entrevista a Mariano Rajoy en Antena 3

Tras la entrevista en Antena 3 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los principales diarios nacionales han dedicado parte de sus portadas a hacer un breve apunte sobre las palabras del jefe del Ejecutivo.

'La Razón' destaca unas palabras de Rajoy durante la entrevista: "Mientras sea presidente no habrá consulta ni independencia". Es el diario que más espacio dedica a la entrevista de Gloria Lomana, que también deja pequeños titulares sobre el paro: "Acabaremos la legislatura con menos parados de los que dejó Zapatero"; el terrorismo: "Mi obligación es ir a por ETA y no cambiaré la legislación penitenciaria ni admitiré chantajes"; sobre la infanta Cristina: "Estoy convencido de su inocencia y no creo que tenga que renunciar a sus derechos dinásticos"; los impuestos: "Aprobaré una bajada del IRPF este año que entrará en vigor en 2015"; y sobre al economía: "Lo peor ya ha pasado, lo que hemos hecho producirá resultados... no tengo previsto más recortes".

El asunto de Cataluña también ha sido el escogido por ABC, que titula "Rajoy tiene un plan contra el separatismo y reitera que no habrá referéndum".

La Vanguardia sigue la misma línea, "Rajoy dice que tiene un plan para evitar la consulta", aunque en un pequeño recuadro resalta que "El presidente cree que la infanta Cristina no debe renunciar a sus derechos" y que "Se compromete a una bajada del IRPF efectiva en el 2015".

Siguiendo en la prensa catalana, El Periódico opta por abrir con el barça, "Rosell: Solicito al juez que me cite a declarar", y no hace mención a la entrevista en Antena 3 en su portada, aunque sí en el interior del diario.

El Mundo se aleja de la línea de los demás diarios, que optan por abrir con Cataluña, y destaca las declaraciones del presidente sobre la hija del Rey: "A la Infanta le irá bien; estoy convencido de su inocencia". Más abajo, deja pequeños titulares de la entrevista: "Dice que en Cataluña no habrá referéndum ni independencia. Defiende el coraje de sus ministros valientes".

El País, al igual que El Periódico, no hace alusióna Rajoy en su portada y opta por abrir con la lucha interna en el PSC: "El PSC suspende de sus cargos a los tres diputados rebeldes". Ya en el interior, deciden titular la entrevista por la frase sobre la infanta Cristina: "Estoy convencido de la inocencia de la Infanta, le irá bien" y ddestaca también, "El aborto figuraba en nuetsro programa; queremos el máximo acuerdo posible".