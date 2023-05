La precampaña del 23J empieza con un agresivo vídeo del PSOE sobre la guerra de Irak, el 11M o el Prestige

Tras el 28-M comienza la cuenta atrás para el 23-J. Los primeros movimientos políticos ya se están haciendo notar y este martes el PSOE ha iniciado su campaña con un vídeo en el que ha aprovechado un lapsus de Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, para criticar a la oposición.

"Nosotros lo que queremos hacer con el país es derogar el 'sanchismo' para que la mentira vuelva a operar en política", dice Sémper tras su lapsus.

En el comentario que acompaña a la secuencia el PSOE ha señalado que "el PP se descubre y confirma que esto es lo que quieren para España y este es el proyecto político que quieren conformar".

En el vídeo, que se ha difundido el mismo día en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de las elecciones, los socialistas también han recuperado eventos tan significativos como la Guerra de Irak, el 11M, el Yak-42, el Prestige o el caso Bárcenas, entre otros.

PP responde al vídeo del PSOE

Por alusiones, el portavoz popular ha advertido que los socialistas no han entendido nada de la derrota del 28-M y que si en Ferraz van a hacer así la campaña electoral para las próximas generales se lo van a poner muy fácil. "Lo siento por los socialistas que tienen que soportar este bochorno. He cometido un lapsus y ha sido aprovechado por nuestro adversarios para hacer este vídeo que creo que se califica por sí solo y que yo particularmente no le doy más relevancia", ha comentado.

No es la primera vez que el PSOE tira de hemeroteca para atacar al PP. Días antes de las elecciones municipales y autonómicas tuvo lugar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control del Senado.

Entre los argumentos para defender su posición de cara a la cita electoral, el presidente del Gobierno recordó al gallego la negociación del Gobierno de José María Aznar con ETA poco después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, los acercamientos de etarras a cárceles del País Vasco que ordenó el entonces dirigente del PP y su "mentira" en los atentados del 11M.

En esta ocasión el jefe del Ejecutivo también hizo alusión a las declaraciones que realizó Sémper sobre ETA durante la etapa de Aznar. "Lo importante es que ETA se ha acabado. Cuanto antes cambiemos el chip, antes podremos construir el futuro, que tendremos que construir también con Bildu", dijo entonces.