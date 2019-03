El PPC llevará a Forcadell ante el TC si no desconvoca la Junta de Portavoces

El PPC ha avisado de que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, si no desconvoca la Junta de Portavoces prevista para este martes, que ha indicado que es "ilegal" porque el grupo popular aún no está constituido. "En el supuesto que esperamos que no se produzca, de que no desconvoque y mantenga la convocatoria sin presencia del PPC, los diputados del PPC se dirigirán al TC pidiendo amparo ante la vulneración de sus derechos", ha sostenido en rueda de prensa el portavoz Enric Millo.

Ciudadanos y el PSC han manifestado que también rechazan la convocatoria de la reunión

El popular ha apuntado que, como paso previo, los once diputados del partido presentarán hoy mismo escritos individuales dirigidos a la presidenta del Parlament para que reconsidere su situación. "Es inadmisible la utilización partidista y sectaria del Parlament", ha criticado Millo, que ha subrayado que la figura de la presidencia de la cámara tendría que ser "imparcial" y un garante de los derechos de los parlamentarios.

El popular ha precisado que les han informado de que recibirán una misiva en la que se les invitará a participar en dicha Junta aunque aún no tengan designado un portavoz, algo para lo que tienen margen hasta finales de esta semana.

"Se lo pueden ahorrar", ha rebatido el popular, que ha asegurado de que los grupos de Ciudadanos y el PSC les han manifestado que también rechazan la convocatoria de la reunión. Millo ha destacado que "nunca en la historia del Parlament" se había convocado un pleno para debatir nada antes de que todos los grupos estuvieran constituidos y de que hubiera un president de la Generalitat investido.

"Intentan hacer trampas e incumplir lo que sea para convocar un pleno antes de la legislatura y debatir una propuesta claramente anticonstitucional", ha recriminado. Sobre la propuesta de resolución acordada por Junts pel Sí y la CUP, que establece el inicio del camino hacia la "república catalana", Millo ha explicado que mantienen la determinación de presentar un recurso ante el TC en el mismo momento en que se apruebe, pidiendo su "suspensión inmediata".

El popular ha resaltado que siguen manteniendo conversaciones con los demás grupos políticos que no están a favor de la independencia para actuar de forma conjunta contra este texto. "En este momento de gravedad, ante este desafío, la unidad de los demócratas frente a los que quieren desconectar de la democracia y de las formas de convivencia es fundamental", ha resuelto.