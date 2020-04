El corte de pelo de Pedro Sánchez también enfrenta al PP con el Gobierno

Más información Pedro Sánchez y Pablo Casado exhiben las pocas ganas que tienen de pactar

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado al PP a ayudar en la reconstrucción urgente del país, en comunidades y entidades locales, pero, si no quieren hacerlo, les ha dicho : "Apártense a un lado y no estorben porque lo único que hacen es generar desasosiego y desánimo". Montero ha respondido así en el Congreso a la interpelación del PP sobre las medidas que prevé el Gobierno para garantizar la suficiencia financiera de comunidades y ayuntamientos, defendida por el diputado Antonio González Terol, a quien ha exigido que pida la retirada del libro de sesiones de las palabras en las que él asegura que fue designada ministra para saltarse la ley "y perseguir fines partidistas".

"Se les calienta la boca y no sabe lo que dicen"

"Suben aquí y se les calienta el pico. No saben ni lo que dicen. Lo ha dicho en esta tribuna y, si no ha querido decir eso, le ruego que pida que se retire del libro de sesiones", ha subrayado la titular de Hacienda. La ministra también ha tildado de "broma de mal gusto" la intervención de González Terol en la que el diputado del PP se ha referido al "bonito corte de pelo" de Pedro Sánchez, "que el resto de españoles no se puede hacer". "Estamos viviendo una pandemia sanitaria tan grave que me parece una broma de mal gusto que se suba a esta tribuna a hablar del corte de pelo del presidente de Gobierno", ha recriminado la titular de Hacienda y ministra portavoz.

Discusión sobre el dinero de comunidades y ayuntamientos

Respecto al contenido de la interpelación, Montero ha dicho que no pensaba utilizar a las comunidades como "arma arrojadiza" para hacer confrontación con el Gobierno de España y ha afirmado que el propósito del Ejecutivo es que todas las administraciones "remen en la misma dirección" con un triple objetivo: reforzar el sistema sanitario, revitalizar el tejido productivo "y que nadie se quede atrás". Montero ha asegurado que el Ejecutivo va seguir tendiendo la mano a fuerzas políticas, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresarios y sindicatos para hablar de la "reconstrucción urgente sanitaria, económica y social del país", trabajando con "lealtad y respeto institucional". Por su parte, el diputado también se ha referido a los 14.000 millones de euros anunciados por el Gobierno como "extra de liquidez" para las comunidades. En opinión del diputado, esta partida no supone ninguna inyección extra, "ya que provienen de los propios mecanismos de financiación autonómica, que nada tienen que ver con la COVID-19". Según González Terol, el Gobierno lo que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas son 625 millones que divididos entre 47 millones de habitantes, "cada español toca a 13,29 euros para todo lo que dure el período de crisis". Y sobre las entidades locales, el diputado del PP ha afirmado que se han puesto a disposición "cero euros para los 8.131 ayuntamientos, las 41 diputaciones, los siete cabildos y los cuatro consejos insulares". Además, ha insistido en que este Gobierno, "adicto a la propaganda, solo vende humo", ha remarcado que las medidas del Ejecutivo de Sánchez son "medidas 'fake', medidas trampa y totalmente insuficientes" y ha advertido que, si no hay recursos reales, habrá problemas evidentes de liquidez en comunidades y ayuntamientos en el mes de julio.