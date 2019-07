El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado en 'Espejo Público' optimista con respecto a alcanzar un acuerdo con PP y Ciudadanos para la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, aunque no ha querido entrar en qué tipo de fórmula propone Vox para llegar a un pacto. Abascal ve como parte del pasado el voto negativo de Vox a la investidura de Fernando López Mira en Murcia, y ha asegurado que se ha iniciado "otra fase", mostrándose abierto a llegar a un acuerdo: "Parece que hay un ánimo de respetar a Vox y hay posibilidad de acuerdo".

MADRID

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, comparte la nueva fórmula planteada por la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, para desbloquear la investidura y señaló que “tendrá que ser Vox quien decida si les parece suficiente” esta propuesta o si “apuesta por el bloqueo”. Díaz Ayuso ha planteado para desbloquear la situación que cada partido defienda unas propuestas comunes en el debate de investidura y que eso quede plasmado en el diario de sesiones. Así quedarán por escrito, aunque no haya una rúbrica previa. La idea de la candidata del PP es no es mover ni una coma del acuerdo de 155 medidas pactado con Ciudadanos.

MURCIA

Parecida situación hay en Murcia tras unas nueva reunión a tres. Hay avances aunque no llegará el posible acuerdo antes de la próxima semana, por lo tanto, se descarta un nuevo pleno de investidura. Vox renuncia a entrar en el gobierno regional y también a los cargos que puedan ofrecerles: "Estaremos en la oposición y negociaremos acuerdos puntuales", dijo el negociador, Luis Gestoso. También pidió tiempo para analizar la situación y dar el sí definitivo. Ciudadanos afrontaba la reunión con el PP y Vox buscando convencer al partido de Santiago Abascal para que se sumen al pacto ya suscrito con los populares, pero dejando claro que no van a retocar lo que ya está firmado. Ponen como ejemplo lo sucedido en Castilla y León, donde Vox se abstuvo en la votación del presidente popular, Fernández Mañueco, que gobernará con Ciudadanos. Pero en esta comunidad no era decisivo el voto de Vox.

ASTURIAS Y CANARIAS PARA LA IZQUIERDA

En dos comunidades están ya con los debates de investidura. En ambas están más avanzadas las negociaciones para un pacto de izquierdas. Más en duda está en Aragón o La Rioja.

En Asturias el candidato socialista, Adrián Barbón, espera ser elegido sumando los votos de IU y de Podemos, aunque estos últimos por el momento no están decididos. El bloqueo es esta comunidad no es posible porque no se puede votar en contra del candidato. Simplemente es elegido el que tiene más votos.

Otro socialista, Ángel Víctor Torres, también ha hecho ya su discurso de investidura. Será elegido presidente de Canarias, acabando con la hegemonía de Coalición Canaria. Ha alcanzado un pacto con Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera.