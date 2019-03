Pons: "Las elecciones europeas no son unos comicios para divertirse con el voto"

Esteban González Pons, vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, ha intervenido en un acto del PP en Alicante con motivo de las elecciones europeas y ha dejado claro que estos comicios no son un motivo para que la gente "se divierta con el voto".

Y es que, según él, eso puede ser peligroso: "Estos no son unos comicios para divertirse con el voto. Si nos equivocamos podemos pasar cinco años arrepintiéndonos porque estas elecciones tendrán consecuencias. Debemos enviar a Europa a los que mejor pueden defender nuestros intereses allí".

Además, Pons ha querido decir lo que según él podría suceder si el PSOE ganase: "Transmitiría una sensación de inseguridad, de desconfianza y de zozobra. A lo mejor nos devolvían a lo peor de la crisis".

No quiso perder la opción Pons de hablar sobre la situación de Cataluña: "Jamás nos cansaremos de defender que Cataluña y España somos la misma nación. Nunca nos cansaremos. Nunca serán extranjeros y el resto jamás seremos extranjeros en Cataluña. Lo que no es no puede ser y además es imposible, pero a Rubalcaba le fatiga votar a favor de la Constitución y de la unidad de España al estar obligado por un PSOE dividido y confuso".

Para terminar, mandó un mensaje a Artur Mas: "En España o decidimos todos o no hay decisión. Debería plantearse sacar a los catalanes de la crisis y del paro y dejarles en la UE".