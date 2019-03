El Ayuntamiento de Madrid investiga si "el pequeño Nicolás" usó un coche oficial

Tras una cita con el presidente del sindicato Manos Limpias, Francisco Nicolás se ofrece a llevarle en un todoterreno oficial. "Me dice: no, no, te llevo en un todoterreno que utiliza el Rey en las cacerías, alguna vez la ha utilizado, muy pocas, Soraya, y una vez Ana Botella", recuerda Miguel Bernard, presidente de la organización Manos Limpias.

Miguel Bernard lo describe como un vehículo blindado, con lanzadestellos y equipamiento de coche policial. Una descripción que podrían coincidir con un vehículo perteneciente al Ayuntamiento de Madrid. Es uno de los doce coches adscritos a la Unidad de Escolta y Protección, la misma a la que pertenecía el policía municipal expedientado por acompañar como escolta al pequeño Nicolás en un viaje a Galicia. El propio Bernard asegura que un policía municipal iba en el coche. "El ayudante del conductor, que es el policía ese que me reconoció, dice: don Francisco, - en referencia al pequeño Nicolás-, no podemos utilizar ahora la sirena", añade Bernard.

Francisco Nicolás se movía con la misma habilidad en la noche madrileña. Organizó una fiesta de fin de curso en el local de un empresario. Afirma que Nicolás aseguró que no habría problemas por cerrar fuera de horario. "Lo de la policía municipal está controlado, no vas a tener ningún problema, no te preocupes", explica a Antena 3 Noticias el empresario José Antonio Rodríguez, propietario en 2012 de un local de copas en el centro de Madrid.

Tras una serie de problemas con los asistentes, el propietario pidió explicaciones a Nicolás. "Yo hablé mucho con Nicolás por teléfono, cada vez que hablaba con él me amenazaba y me decía que conocía a gente lo suficientemente importante para que tuviera problemas", añade el empresario. Según su testimonio, días después recibió la visita de dos jóvenes que le recomendaron olvidar todo lo sucedido.