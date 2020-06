Polémica en Badalona por un tuit de la CUP: "Gora Dimoni-ETA"

El concejal del PP en Badalona y exalcalde de la ciudad Xavier García Albiol ha condenado el tuit publicado por la CUP local en el que la formación anticapitalista utiliza la palabra Dimoni para proclamar "Gora Eta". El tuit apareció el pasado miércoles después de darse a conocer que el demonio que este año arderá durante la noche de Sant Anastasi será una demonia que representa la figura de un títere que se ha liberado de los hilos que lo han manipulado hasta ahora.

GORA DIMONI-ETA! Una dimònia-titella que s’ha alliberat dels fils és el disseny guanyador pel Dimoni 2016 #Badalona pic.twitter.com/3Eiu5ulx2k — CUP Badalona (@cupbadalona) 9 de marzo de 2016

Con este tuit, la CUP, que forma parte de gobierno municipal en Badalona, formación que gobierna en la ciudad, ha imitado, en esta ocasión a través de Internet y con un "Gora Dimoni-ETA", a los titiriteros detenidos en Madrid el mes pasado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

En un comunicado, García Albiol ha afirmado al respecto: "Me produce lástima y asco que el partido de la alcaldesa de Badalona utilice el principal símbolo de la ciudad, que presidirá las próximas Fiestas de Mayo, para envalentonar a los terroristas". El concejal del PP ha calificado de "inadmisible" que alguien haga un tuit como éste y ha anunciado: "Si es preciso lo llevaremos a la justicia por enaltecimiento del terrorismo porque en política no todo vale, y hay líneas rojas que no se pueden cruzar".

Me produce pena y asco que el partido de la alcaldesa Badalona utilice el símbolo de Badalona para dar "vivas a ETA" pic.twitter.com/soZziy4RMQ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 11 de marzo de 2016

Xavier García Albiol ha hecho un llamamiento al PSC porque, según afirma, "no puede permitir que nos sigan gobernando un minuto más unas personas que apoyan a los terroristas". Albiol ha reiterado que "ni por Badalona, ni por sus ciudadanos, ni por todas las víctimas de ETA este gobierno nos puede continuar representando, es una vergüenza para la ciudad y un desprestigio inmenso".