Podemos y Vox concentran el protagonismo de la campaña tras lo ocurrido en el debate electoral

El partido de Unidas Podemos y Vox han concentrado el protagonismo de la campaña tras lo ocurrido en el debate electoral para las Elecciones a la Asamblea de Madrid 2021.

El efecto que ha tenido lo sucedido en ese debate es que los dos partidos que representan a los extremos del espectro político han concentrado el protagonismo, después de varios días en los que el protagonismo lo habían tenido los demás partidos.

El enfrentamiento ha continuado después, en la calle, Pablo Iglesias, candidato de Podemos para las elecciones autonómicas de Madrid, ha asegurado, refiriéndose a grupo parlamentario Vox, "que es un calco de lo que hacían los nazis".

Por su parte, Rocío Monasterio, candidata de Vox, se ha defendido diciendo que Iglesias "no ha querido debatir, ha salido huyendo igual que ha salido del Gobierno, huyendo".

Los candidatos se pronuncian tras el debate

El resto de candidatos para gobernar tras las próximas elecciones en Madrid también han reaccionado una vez que finalizaba el debate en 'La Ser'. El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, califica lo ocurrido como "lamentable", y añadía "¿se dan cuenta cómo los extremos se retroalimentan?".

Después de que Pablo Iglesias decidiera dejar el debate, también lo han hecho Ángel Gabilondo, del PSOE y Mónica García, de Más Madrid, pero una hora más tarde que Iglesias.

"Hoy ha cambiado casi todo en el panorama de nuestras elecciones", expresaba Gabilondo y García explicaba que en "circunstancias no se daban las condiciones para hacer un debate".

De momento, no habrá más debates electorales durante estas elecciones a la Comunidad de Madrid 2021, el que estaba previsto para el lunes en la Sexta, también se ha cancelado.

Isabel Díaz Ayuso, ausente del debate

La candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, no ha acudido hoy al debate porque aseguró que "no quería ir a ninguno más". Ayuso ha condenado la violencia, pero también ha querido enviar un mensaje al candidato de Podemos, "lo que no puede ser es que aquellos que también aquellos que provocan esa violencia luego se hagan los ofendidos".