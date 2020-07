Podemos votará a favor de la derogación total de la reforma laboral que no quiere el PSOE

El diputado del Unidas Podemos, Pablo Echenique, dice que a la reforma laboral del PP “no le van a quedar ni los palos del sombrajo”. Ha sido durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, después de que la diputada del EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, haya logrado que se vuelva a votar la enmienda que lo plantea y ante las denuncias de la portavoz del PP, Elvira Rodríguez, de que sería un “error” derogarla.

¿División en el Gobierno?

“En el documento final nuestro grupo va a votar a favor de esa enmienda, pero independientemente de si aparece o no, quiero garantizarles primero que forma parte del acuerdo del Gobierno de Unidas Podemos y el PSOE y segundo, que viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo puedo afirmar, como ya dijo nuestro diputado Rafael Mayoral, que a la reforma laboral del PP no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo”, aseguró Echenique. El diputado de Unidas Podemos reparó al respecto que el documento presentado junto al PSOE que servirá de base para elaborar el dictamen del grupo de trabajo para la Reactivación Económica dice que se luchará “contra la precariedad y la temporalidad en el mercado laboral en nuestro país”.

Dos votaciones... y una tercera

El miércoles pasado salió la propuesta de derogar la reforma laboral del 2012 a través de una enmienda introducida por EH-Bildu, que el PSOE tumbó una hora después forzando una segunda votación para cambiar su voto. Aizpurua tachó de “un auténtico disparate” que no se recogiese en el dictamen dicho voto y durante su defensa aseguró que persigue “un único objetivo: defender y respetar los derechos de los trabajadores”. La diputada de EH-Bildu demandó que se sustituya “por una nueva legislación más justa y garantista con los derechos de los trabajadores”, que recupere la ultraactividad indefinida de los convenios, elimine la prioridad aplicativa de los convenios estatales o recupere “la necesaria autorización para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), dificultando que las empresas puedan despedir sin control y gratis”. Se volverá a votar como una de las enmiendas al texto de resoluciones.