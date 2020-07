Podemos responsabiliza de los malos resultados en las elecciones gallegas y vascas a las peleas del pasado

Cinco días después de las elecciones en Galicia y País vasco la dirección de Podemos se ha reunido por primera vez para hacer un análisis de sus resultados, que ha atribuido a "las peleas internas" del pasado y a la debilidad organizativa, y se ha conjurado a poner en marcha cuanto antes la hoja de ruta de Pablo Iglesias para reavivar la organización.

Primeras elecciones en el Gobierno

Podemos ha zanjado en una reunión de la ejecutiva tras la que no se ha ofrecido rueda de prensa la reflexión sobre el desplome electoral del 12J, cuando la formación de Iglesias perdió su representación en Galicia -donde era segunda fuerza- y se quedó con solo 6 de sus 11 diputado en el País Vasco. Estos eran los primeros comicios a los que Iglesias se presentaba como vicepresidente y con el control absoluto del partido, en cuya dirección todos le son afines, con lo que era previsible que no hubiese voces que reclamasen responsabilidades. De hecho, según explicaba uno de sus dirigentes, no había ninguna decisión que tomar en la ejecutiva sino más bien "un debate" pendiente sobre lo sucedido. Según han explicado fuentes de Podemos a los medios al término de la reunión, la "conclusión" a la que había llegado su ejecutiva (denominada en realidad Consejo de Coordinación) era la necesidad de poner en marcha "cuanto antes" las decisiones adoptadas en la asamblea ciudadana que el pasado mayo revalidó el liderazgo de Iglesias. "Estamos a tiempo de recuperarnos sobre los resultados actuales", apuntaban las fuentes del partido.

Nada que decir sobre el Gobierno

Los dos candidatos -Miren Gorrotxategi y Antón Gómez-Reino- han asistido al encuentro en el que se ha concluido que los problemas territoriales y las disputas han determinado los resultados. Nada se ha dicho, según el relato oficial, sobre el liderazgo de Iglesias y su papel en esas "peleas" ni tampoco sobre el rédito de Podemos a su presencia en el ejecutivo. De momento, su nuevo papel institucional no ha logrado darle aire a una formación que pierde apoyos en cada convocatoria desde 2016.

Problemas anteriores

De hecho, el ciclo de debilitamiento en los territorios comenzó ya a finales de 2018 en las elecciones andaluzas, tal y como recordaba la líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, ya fuera de Podemos. "Nuestros resultados se analizaron como muy malos y dijimos ya entonces, "ojalá el resto de convocatorias no hagan buenos los resultados andaluces". Y, lamentablemente, así ha sido", escribía la exlíder andaluza del partido, que apuntaba como posibles causas "el desgaste de la marca Podemos" o la necesidad de adaptarse a proyectos "más locales" que después confluyesen.

Ya en mayo de 2019, en las autonómicas y municipales, Podemos redujo de forma notable su presencia institucional en los parlamentos regionales e incluso desapareció en Castilla-La Mancha y Cantabria, y vio cómo se perdían todos los ayuntamientos del cambio a excepción del de Cádiz, que ya no es de Podemos. El partido reconoce que la pérdida de peso en los territorios es el fin de un ciclo y confía en que la acción de Gobierno permita entrar en una etapa nueva desde la que recuperar apoyos. Pese a la sintonía actual con su socio, el PSOE, Podemos buscará visibilizar de dónde proceden las medidas más de izquierdas que se aprueben en el ejecutivo, y buscará que se apruebe en los términos pactados la derogación de la reforma laboral, entre otras medidas.

Caso Dina

Todo ello en un momento en el que la oposición ejerce una gran presión sobre Iglesias y la deriva judicial del caso Dina, después de que el juez le retirase su condición de perjudicado por Villarejo una vez se supo que el ahora vicepresidente tuvo en su poder una tarjeta del teléfono de Dina Bousselham, a quien se la dio meses más tarde. La dirección de Podemos también ha compartido la postura de su líder sobre la situación actual de la Monarquía, y, en la línea de lo que dijo su líder, ha cuestionado su utilidad y ha pedido abrir un debate "para avanzar hacia una democracia más fuerte". La dirección de Podemos no ha convocado a los periodistas para dar cuenta de las decisiones y del análisis de sus dirigentes, en la línea de lo que sucede desde el pasado 18 de noviembre, cuando tuvo lugar la última rueda de prensa tras el Consejo de Coordinación del partido, aquella vez a cargo de la entonces portavoz, Noelia Vera. El encuentro de este viernes ha sido el primero celebrado en la nueva sede de Podemos, ubicada en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), con lo que ha dicho adiós ya a las oficinas de la calle Princesa donde estaba en alquiler desde los inicios.