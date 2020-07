Podemos presenta su moción de censura contra el Gobierno de Cifuentes porque "no pueden borrar su pasado"

El secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, han registrado una moción de censura contra la presidenta Cristina Cifuentes por "imperativo ético" y no descartan que el gobierno alternativo estuviera presidido por un socialista. "Son más de 650 millones de euros los que se calcula han costado las distintas tramas de corrupción en concepto de malversación o apropiación de dinero público por parte del PP", señala el escrito de Podemos, que busca "acabar con la corrupción, los corruptores y los modelos de gobernanza que la permiten y la reproducen".

Una tarifa única de transporte para toda la Comunidad de Madrid, una renta básica para los casi 25 % de los madrileños que, según Podemos, están en riesgo de exclusión y un cambio en la política fiscal creando "un impuesto a los ricos" son las tres propuestas fundamentales del programa de Podemos, ha adelantado Espinar. Aunque ese gobierno estaría encabezado por Ruiz-Huerta, Podemos deja abierta la puerta a que un socialista lo presidiera: "A lo mejor sería lo lógico", según la portavoz, que ha lamentado que los socialistas "ni siquiera se han sentado a hablar de las propuestas de mínimos". Ha matizado a continuación que "lo importante es hablar de propuestas programáticas, construir una mayoría de cambio" y que "lo de menos, o lo que está en segunda instancia, es quién es el candidato que lo lidera".

Ante ello, el portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, ha reiterado que su grupo "quiere cambiar el gobierno de Madrid", pero no con mociones de censura "que se presentan de cara a la galería", porque "hay que hacer las cosas en serio", ver la fórmula y estudiarlo en profundidad, lo cual requiere "más tiempo". Franco, que ha eludido decir si el PSOE se abstendrá o no en la votación, ha recordado, tras la vitoria de Pedro Sánchez en las primarias de ayer, que el grupo tiene "autonomía parlamentaria para decidir" pero actuará conforme a la dirección nacional del partido, y, aunque Sánchez sea el nuevo secretario, la gestora sigue llevando el día a día del PSOE.

Sobre Ciudadanos (Cs), la portavoz de Podemos ha lamentado que se hayan "negado a sentarse siquiera" a conocer las propuestas de Gobierno que plantea Podemos y ha acusado a Cs de haber venido a la política "para que nada cambie y que siga funcionando del bipartidismo". Tras ello, el portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha asegurado que su pacto de investidura con el PP "está funcionando" y que la moción es "una etapa más del 'show'" del partido de Pablo Iglesias después del tramabús, porque a los dirigentes de Podemos "les viene bien" todo "lo que no sea trabajar".

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha dicho que quienes presentan la moción "saben que no va a triunfar de ninguna manera y lo hacen simplemente para que un posible candidato alternativo de Podemos tenga una intervención en el Pleno exponiendo un posible programa electoral".

Podemos plantea una tarifa única de transporte, porque "no hay ninguna razón para que una persona que viva en Fuenlabrada pague un abono de transporte más alto que una de Chamberí", según Espinar, y esto, junto con la renta mínima, se va a pagar con "un impuesto a la riqueza", ya que el problema fundamental es que "los que más tienen no están colaborando para salir de la crisis". Estas propuestas, que no figuran en el escrito registrado hoy, serán presentadas en los próximos días, ha añadido Ramón Espinar, y el debate en el pleno deberá celebrarse entre los cinco y veinte días siguientes al registro de la moción.