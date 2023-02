Podemos insiste en que la coalición no peligra y que la alarma generada por la rebaja de condenas es "artificial"

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado hoy que la coalición de Gobierno no está en peligro aunque ha reconocido haberse enterado por los medios de la decisión del PSOE de presentar en solitario la propuesta para reformar la ley del 'solo sí es sí'.

Al respecto Asens ha acusado al PSOE de "comprar el modelo de la derecha" y ceder a las presiones. Para el representante morado la alarma que se ha generado por la rebaja de condenas tras la entrada en vigor de la nueva norma integral de libertad sexual es algo "artificial".

"No es la primera vez que esto sucede y seguramente tampoco será la última. No hay que sacar las cosas de quicio y creo que el Gobierno de coalición no está en riesgo porque ninguno de los dos socios está dispuesto a ponerlo y menos en este momento de la legislatura, a las puertas de elecciones. Me preocupa que se haya generado un alarmismo que tiene un punto artificial. El problema no es que un agresor sexual salga dos o tres meses antes, eso no protege más a las víctimas", ha explicado Asens.

Discrepancias sobre el consentimiento

El consentimiento se ha convertido en el centro del debate en la última semana. Desde el PSOE se niegan a cambiar ese aspecto porque "es el corazón de la norma". "No se distingue entre agresión y abuso, todo es agresión pero en derecho penal hay que dar elementos objetivos para que puedan ser aplicados. Quieren dar las herramientas suficientes para que no se produzcan estas rebajas de penas y dar tranquilidad a las víctimas y a la sociedad", ha matizado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Sin embargo, en Podemos no piensan ceder porque su obligación pasa por defender precisamente ese aspecto y, ya han avisado que si hay que hacerlo en el trámite parlamentario, lo harán "porque esta cultura del consentimiento no es patrimonio de una ministra".

En este sentido, Asens ha querido enviar un mensaje a los socios. "El PSOE tendrá que decidir con quién quiere sacar adelante esta ley, porque los partidos de la mayoría de la investidura creo que lo tienen claro. Los partidos de la izquierda están en esta polémica con el Ministerio de Igualdad; por tanto, el PSOE deberá decidir si quiere sacar esto con el PP, mirar a su derecha o mirar a su izquierda".