Podemos y Compromís piden quitar "de los diputados" al nombre del Congreso por el Día Internacional de la Mujer

LA CÁMARA PONE LAZOS EN LA FACHADA EN HONOR A LAS MUJERES

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Podemos y Compromís han registrado una proposición no de ley para que en el nombre del Congreso no aparezca "de los diputados". Se trata de una medida simbólica porque a su entender se excluye "no solo a las mujeres diputadas, sino también a las que representan" y añaden que "no tenemos ayuntamientos de los concejales ni Senado de los senadores".