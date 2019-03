PNV, PP y PSOE se enfrentan por la manifestación del pasado sábado en Bilbao

Tanto el PSOE como el PP han cargado contra la manifestación del pasado sábado ya que entienden que el PNV apoya a los herederos de Batasuna. Por ello, el PNV ha querido dejar claro este martes que no es así.

Ha sido el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el que ha asegurado que tras la manifestación del pasado fin de semana no cambian su prioridad, que no es otra que 'trabajar con todos', no solo con la izquierda abertzale.

Su partido, el PNV, dice ahora que aunque fue a la manifestación junto a la izquierda abertzale, no llegó a encontrarse cómodo y no busca formar un bloque con la misma.

Por otra parte, los abertzales están satisfechos. La manifestación de Bilbao logró su objetivo, que era el de aprovechar el "impulso" de la "agresión de Madrid".

Críticas desde el Gobierno y el PSOE

Los socialistas creen que lo que está pasando es un despropósito y reclaman tanto al gobierno central como al vasco que actúen 'con inteligencia y visión de estado'.

Por último, el Gobierno insiste en que no va a variar su objetivo: la derrota de ETA. Asegura que no va a tolerar que se presente a los asesinos de más de 800 personas como víctimas de un conflicto inexistente.