El PP le dice a Rivera que la única fórmula posible es un gobierno presidido por Rajoy

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Carlos Floriano ha pedido este jueves al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se deje de "ocurrencias de última hora" porque, a su juicio, no hay otra fórmula que un gobierno presidido por el PP y su líder, Mariano Rajoy.

De esta forma ha replicado en el patio del Congreso de los Diputados al líder de la formación naranja, quien ha puesto encima de la mesa la posibilidad de alcanzar un gobierno de consenso PP-PSOE-Ciudadanos presidido por un independiente.

El dirigente 'popular' ha puesto en valor la oferta "seria y responsable" que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha venido haciendo desde el pasado 21 de diciembre "por todos los medios posibles" para conformar un ejecutivo "estable", la de la gran coalición.

Sánchez-Rivera, "el tándem del fracaso"

Y lo ha hecho para criticar por "irresponsables" a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, "el tándem del fracaso", según sus palabras, a quienes ha responsabilizado de la más que previsible repetición de elecciones, elecciones en las que, ha ironizado, el socialista podría cosechar "el mismo resultado histórico" que en diciembre.

En todo caso, ha defendido que "es posible" evitar ese escenario si el secretario general de los socialistas accede a dialogar con Rajoy para configurar un gobierno "estable, de mayoría y a la europea" que permita superar la situación que vive el país.

"No se puede poner como obstáculo a ese diálogo e intento de acuerdo un mandato del Comité Federal", ha señalado Floriano, sobre todo porque ese mandato se lo 'saltó' cuando recientemente Sánchez se reunió con el vicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, para pedirle que se abstuviera en una hipotética investidura, ha dicho.

No tiene sentido que no gobierne el PP

En este punto, el responsable 'popular' ha emplazado a Sánchez a "superar" la actual situación de "bloqueo" que ha creado con la "ayuda" de Rivera, al que ha aprovechado para pedirle que, en lugar de plantear "ocurrencias", entienda lo que el pasado 20 de diciembre los ciudadanos decidieron "mayoritariamente" que gobernara el PP.

"Quien ha ganado las elecciones es el PP y no tiene sentido que no gobierne el partido preferido por los españoles", ha señalado Floriano, incidiendo en que quienes quieren los ciudadanos que gobierno no es un independiente sino el PP y Rajoy.

En esta misma línea se ha expresado el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, quien ha resaltado que "desde el primer momento" el PP ha tenido la fórmula "más conveniente" para España: "una gran coalición con la mayoría suficiente en el Congreso para hacer las reformas que necesita el país". "Eso es lo que quieren en Europa y lo que quieren los españoles. Nosotros estamos en el mismo sitio en el que estábamos el 21 de diciembre", ha remachado.