Rechazan la petición de Vox de conocer el nombre de los empleados de la lucha contra la violencia machista en Andalucía

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha denegado la petición de Vox de conocer la identidad de todos los trabajadores destinados en los equipos de unidades de lucha contra la violencia de género entre 2012 y 2019. Todos los grupos políticos representados en el Parlamento, salvo Vox, además del Gobierno andaluz habían expresado su rechazo a esta petición cursada por el diputado Francisco Serrano, quien argumentó que hay profesionales "no cualificados e ideologizados que influyen" en la decisiones judiciales en esta materia.

La solicitud no ha sido por tanto calificada ni admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, que ha tenido en cuenta la posibilidad de que la propuesta colisione con la ley de Protección de Datos, según han confirmado fuentes parlamentarias.

Antes de conocerse la decisión de la Mesa, el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha afirmado que si se producía el rechazo su grupo optaría por solicitar los datos "de otra manera, pidiendo solo los perfiles profesionales" y no las identidades.

Alonso ha explicado que a Vox le valdría con que se diera a conocer "la titulación y la experiencia" y no los nombres y apellidos -como se había solicitado- de quienes cumplen ese cometido, una labor que "no puede hacer cualquiera", ha sostenido. "No puede ser que según la ley de violencia de género aprobada por esta Cámara el anterior equipo de gobierno diera la posibilidad de que cualquier funcionario emitiese un informe sobre la violencia de género que fuese vinculante luego respecto a un proceso judicial", ha criticado Alonso, para quien "no todo el mundo está capacitado para eso".