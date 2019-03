Pere Navarro: "El Gobierno de la Generalitat cree que el día 9 no va a haber consulta"

Pere Navarro, primer secretario del PSC, ha comentado las cifras del paro que se han dado a conocer este miércoles: en el mes de marzo ha descendido en 16.620 personas, su mayor bajada en ese mes desde 2006. A ello ha dicho, en Espejo Público, que "hasta que las macrocifras no lleguen a la gente, no habremos resuelto el paro en este país".

Asimismo, ha señalado que estas cifras "son buenas a costa de destruir sanidad pública, educación pública, los derechos de las personas", y ha apuntado que "esa es la política de la derecha en Europa".

Precisamente, sobre las elecciones europeas, Navarro ha dicho que con Elena Valenciano "tenemos una excelente candidata y un excelente programa para Europa". Asimismo, ha insistido en que "hay que confiar en el resultado electural".

Sobre los malos resultados que ha obtenido Hollande en Francia, Navarro explica que esto está pasando "porque aún no se ven las políticas de reformas que ha aplicado y porque Europa, mayoría de derechas, no le han dejado hacer sus reformas".

La propuesta de los socialista para Europa, dice Navarro, "es de crecimiento económico", unas políticas, insiste "en las que el beneficio no se quede solo en manos de algunos".

Según el barómetro de la Generalitat el PSC es el partido con más indecisos

El PSC se ha postulado en Cataluña como el partido con más número de indecisos, según el último barómetro. Ante ello, Navarro lo justifica diciendo que "en Cataluña hay una situación difícil y convulsa que afecta a la propia sociedad catalana".

Señala que "hay que saber quién defiende un camino hacia la nada, la independecia, en la que no sabemos qué hay porque no nos lo explican", y "un camino hacia la recentralización", el de los socialistas, que dirige hacia un camino que no se rompe en un momento en que "la sociedad está muy crispada".

Afirma que el camino socialista "es el único posible que puede sacar a Cataluña y al resto de España de esta sociedad tan difícil que vivimos".

Sobre la consulta soberanista que Mas dice se celebrará el día 9 de noviembre, Pere apunta que "es increíble que Mas no esté el día 8 en el Congreso, yo sí estaré".

"Mas -continúa- ha convertido la consulta en la parte central de su política, y tendría que venir al Congreso a defender esa posición". Pere cree que se trata de una posición "equivocada", pero aún así, "un político tiene que ser valiente y defender su posición".

Afirma que "no se pueden hacer las cosas unilateralmente, sino a través del Gobierno", y considera que "el Gobierno de la Generalitat cree que el día 9 no va a haber consulta" y añade que "hay que evitar el desastre estableciendo un espacio de diálogo entre Cataluña y España".