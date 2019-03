El 'pequeño Nicolás' se niega otra vez a declarar ante el juez

La comparecencia ha arrancado con media hora de retraso, dado que el joven ha llegado 30 minutos tarde. A diferencia del pasado diciembre, solo había unos vigilantes de seguridad en la entrada del juzgado, sin que se hayan colocado biombos en los pasillos.

Al igual que hiciera el pasado 19 de diciembre, el joven se ha acogido a su derecho a no declarar bajo el alegato de que no puede acceder a toda la documentación que obra en el sumario al no haberse levantado del todo el secreto de las actuaciones.

El 'pequeño Nicolás' se encuentra en libertad provisional aunque imputado por varios delitos desde mediados de octubre. Tras su detención, compareció ante la juez del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por supuestamente haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con documentación falsa.

Esta juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular, Arturo Zamarriego, instruye las diligencias de origen. En su declaración policial, afirmó que elaboró los documentos de un informe de Presidencia que se le intervino en su detención con "información de Internet" y que lo empleaba para exhibirlo en su coche, como hizo con uno de los empresarios a los que presuntamente estafó.

Agentes le preguntaron entonces acerca de un dossier con 49 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno y con el subtítulo Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, bajo el titular de ' Comité para la Planificación del Plan E-GG'.

Al respecto, el joven señaló que "todos los documentos" los ha elaborado con "información de Internet", sin que hiciera uso de ello y relató que los llevaba en el coche para exhibirlos. No obstante, afirmó que sí uso un portadocumentos con el escudo de la Casa del Rey, que "es auténtico creyendo que se lo facilitó Carlos García Revenga", que fue secretario personal de las infantas.

Su abogado, Víctor Sunkel, asegura que su cliente no declarará hasta que no se levante el secreto de sumario. Además, afirma que el joven ya ha devuelto los 15.000 euros de los 25.000 que le entregó, según él "libremente", el empresario Javier Martínez de la Hidalga. Francisco Nicolás contó que le devolvió 10.000 euros y que se gastó el resto, unos 15.000 euros, en un día saldando deudas, como las que tenía por alquiler de coches.