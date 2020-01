Investidura Pedro Sánchez

Más información Las propuestas económicas anunciadas en el primer discurso de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha iniciado su segundo discurso para la investidura recordando el tiempo sin gobierno, que ha dejado al país desprovisto de herramientas, lo que considera inadmisible, por lo que ha anunciado "mi compromiso de buscar fórmulas pata facilitar formulas de gobierno frente a las de bloqueo: "es inadmisible que se repita en el futuro pero más que se mantenga". Los votos a su investidura los califica de "votos de la España que quiere avanzar", con una coalición de progresos, dejando en medio a los que no lo quieren bloquear y lo facilitan y después están los de la España que bloquea.

Sánchez resalta la coalición inédita, un esfuerzo para aunar voluntades, que es la "única opción de gobierno posible" después de dos elecciones. Recuerda que es la opción que obtuvo la victoria en todas las últimas elecciones, "no es una coincidencia, es democracia". Respecto a los otros diputados, a los que no le van a votar, "a pesar de los insultos de los últimos días", les plantea que o coalición progresista o bloqueo. Estas afirmaciones son respondidas desde los bancos de la derecha con negaciones, que Sánchez responde. Dice que han ido cambiando de pretextos para mantener el bloqueo. Y les acusa de que "gobiernan las derechas o no hay España". Y añade: "No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, no lo contagien a sus votantes, acepten el resultado electoral".

Más derechos, más impuestos

Solo ha recordado algunas de las promesas de su primer discurso: elevar salario mínimo, ayudar a las familias con problemas, que "los más acaudalados pagarán más", (uno de cada 200), proteger a los trabajadores, restaurar derechos sociales en pensiones, educación e igualdad: "todos los españoles podrán beneficiarse". Adaptarse a la emergencia climática, con "transición justa", con mayor atención a los que viven en zonas con riesgo de despoblación. Diálogo dentro de las Constitución con respeto a la integridad para resolver los "contenciosos territoriales".

Lamento, ha dicho, que se hayan visto poco atendidas por la oposición las propuestas hechas, como consecuencia "del acaloramiento de la semana pasada". Y se esforzará con superar este ambiente, más allá de la crispación que ha vuelto a achacar a las derechas. Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo, citando a Azaña, presidente de la Segunda República, ha dicho el candidato, a lo que alguien ha respondido desde el hemiciclo con un "Viva el rey".