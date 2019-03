Pedro Sánchez: "Hay una nueva generación de políticos socialistas que estamos dispuestos a cambiar Europa"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado que la prioridad de su partido si llega al Gobierno será crear empleo, y sobre todo que no se van a "precarizar las relaciones laborales" como, dijo, está haciendo el Partido Popular.

"No vamos a precarizar las relaciones laborales, que es lo que está haciendo el Partido Popular. He conocido gente que cobra menos de 4 euros la hora y trabaja mas de 40 horas semanales por encima de lo marcado por el estatuto de los trabajadores", dice el líder socialista.

"Y esto no es consecuencia de la crisis económica, sino de un Gobierno que se está aprovechando para transformar la sociedad española y hacerla más desigual", explica Sánchez en Bolonia.

Sánchez ha intervenido en la Fiesta dell'Unita en esta ciudad del centro de Italia, que organiza el Partido Demócrata italiano (PD), junto con otros líderes europeos socialdemócratas y socialistas, en el que es su primer acto internacional desde que fue elegido secretario del PSOE.

Ha llegado acompañado de Carmen Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, y mantuvo una reunión con el primer ministro francés, Manuel Valls, y el presidente del Gobierno italiano, Matteo Renzi.

El líder socialista español ha reiterado su empeño, si se llega al Gobierno, de "derogar la reforma laboral" del PP, y en segundo lugar apostar por un modelo de relaciones laborales donde la flexibilidad laboral, la seguridad laboral y el reequilibrio entre empresarios se vea restablecido, lo que ha dejado de hacer el Partido Popular".

Según Sánchez, en España se tiene que luchar contra dos riesgos: uno es la llamada "generación perdida", que son "los jóvenes que han dejado España por la falta de oportunidades" y la otra es la "generación olvidada", que son aquellos hombres y mujeres mayores de 45 años "que no tienen empleo y que están cualificados".

"Vamos a plantear alternativas de bonificaciones fiscales para todas las empresas que contraten a estos jóvenes que han salido de España", anuncia.

Asimismo, Sánchez ha explicado que otro de los puntos es la "industrialización de España", crear empresas en todos las ciudades y pueblos del país.

Para el secretario general del PSOE, el gran reto de Europa y de España es el de "realizar una reforma fiscal en defensa de la clase trabajadora y de la clase media", las más afectadas por la situación económica.

Sánchez también ha asegurado que en España existe un "gran fraude fiscal" y ha reiterado su propuesta para que los grandes patrimonios tributen, pues se dijo partidario de "un impuesto a las grandes fortunas" y de "revisar las escalas salariales".

"No es posible que altos ejecutivos estén ganando millones de euros mientras se exige austeridad y se recortan los sueldos de los trabajadores", argumenta.

Sobre el tema en el que participará en el acto de Bolonia, "Relanzar Europa", Sánchez explica que es necesario cambiar rumbo también desde Europa y esto significa "poner a trabajar con todas las instituciones europeas y optimizar recursos en todos los países".

"España y Europa están en una encrucijada, y tenemos que cambiar, y frente al populismo de unos y a la resignación de otros el socialismo y la izquierda pueden aportar ganas de futuro y de cambio y sobre todo de justicia social, y esto es a lo que me voy a dedicar en Europa", agrega.

Respecto a la situación en Irak, Sánchez ha reiterado su oposición al envío de tropas, pero sí aboga por que la comunidad internacional no permanezca impasible.

"No tenemos que enviar tropas. Creo que la situación es dramática en Irak como la consecuencia del envío de tropas y la operación militar que se hizo en el pasado. No obstante, la comunidad internacional no puede permanecer impasible y en consecuencia España también tiene que aportar recursos materiales para luchar contra un peligro que nos afecta como país también en nuestra fronteras", ha afirmado Pedro Sánchez.