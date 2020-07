Pedro Sánchez, sobre la gestión del coronavirus: "Asumo los errores que haya podido cometer mi equipo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido "en primera persona" todos "los errores que haya podido cometer mi equipo". Aun así ha querido destacar que "uno de los principales aciertos que han tenido Fernando Simón y el ministro Illa" ha sido que siempre han tomado decisiones "basadas en la ciencia, tanto a nivel de la OMS como a nivel español".

En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha reconocido que "con los datos" que se conocen actualmente de la crisis del coronavirus "es evidente que llegamos tarde" a tomar medidas. "Con los datos que teníamos entonces, llegamos cuando teníamos que llegar", ha señalado.

Sánchez ha indicado que se trataba de "un virus desconocido" y el Gobierno tenía que "ser consiente de que las competencia que teníamos en Sanidad, en las residencias de mayores estaban en manos de las comunidades autónomas", por lo que tuvieron que fortalecer "a través de la coordinación el trabajo de las CCAA". "Hemos engrasado la maquinaria par que los rebrotes se puedan responder de manera eficaz como están haciendo los sistemas de salud", ha apuntado.

"Es inevitable una reforma fiscal"

Pedro Sánchez ha reconocido que "es inevitable hacer una reforma fiscal" porque no se puede tener una Sanidad de altura con 7 puntos de ingresos por debajo de la media europea. Ha anunciado subidas de impuestospara "las grandes corporaciones" (impuesto de sociedades) y "no a las pequeñas y medianas empresas", y que en el IRPF los tramos más altos aumentarán.

El presidente de Gobierno se ha comprometido a no bajar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios.

Sánchez ha anunciado además que este viernes se aprobará una nueva línea de créditos para pymes y autónomos que ascenderá a 50.000 millones euros.

La 'nueva normalidad'

"Hoy nos situamos en una nueva normalidad en la que no hay que bajar la guarda porque el virus sigue ahí y tenemos que aprender a convivir con él", ha recordado Pedro Sánchez.

Durante la entrevista ha aprovechado para cargar contra el PP, al ser preguntado por la petición del partido de Pablo Casado y de Ciudadanos para que se hagan test en el aeropuerto de Barajas. "El PP, su máxima es dígame dónde está el gobierno que nosotros estamos en frente", ha asegurado Sánchez, tras recordar que cuando "cuarentenaron" España los populares criticaron al Gobierno por poner en riesgo el turismo: "entonces éramos unos timoratos y ahora unos temerosos. Hombre, no".

Residencias de ancianos

Pedro Sánchez ha asegurado que "la salud pública, la sanidad pública y las residencias" son competencia "de las comunidades autónomas", pero ha preferido no hacer reproches sobre la gestión de la crisis del coronavirus en los centros de mayores. "Desde que decretamos el estado de alarma no habrían escuchado ni un repeche ni una crítica porque lo que ha primado ha sido la unidad", ha apuntado.

¿Volvería a decretar el estado de alarma?

Al ser preguntado por si volvería a decretar el estado de alarma ante un aumento de los rebrotes del coronavirus, Sánchez ha asegurado que "es una garantía, es un artículo constitucional absolutamente legítimo". "Es muy importante que reivindiquemos lo que hemos logrado y construido entre todos", ha señalado.

El presidente de Gobierno ha explicado, ante los rebrotes de coronavirus, que el Ejecutivo ya puso en marcha una reserva estratégica de material sanitario en "plena pandemia", ya que al principio sólo había "dos empresas familiares que fabricaban respiradores".

Según ha indicado Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció en la Comisión de Sanidad que el Gobierno está elaborando una reserva estratégica de productos sanitarios "críticos" para garantizar una "rápida respuesta" ante nuevas ondas epidémicas o futuras emergencias de salud pública. Esta reserva incluye desde mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2 y FPP3 y otros equipos de protección, hasta pruebas diagnósticas y medicamentos.

Evita pronunciarse sobre la compra de Remdesivir

Pedro Sánchez se ha limitado a destacar que España lidera, en conjunto a la UE, una respuesta "justa y equitativa" para el acceso a la futura vacuna contra el coronavirus.

El presidente de Gobierno no ha querido entrar a valorar la compra de Estados Unidos del fármaco Remdesivir, señalando que España está liderando una respuesta equitativa para el acceso a las vacunas, así como la interlocución con las grandes farmacéuticas para tener una "respuesta justa" frente a la pandemia.