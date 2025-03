Pedro Sánchez endurecerá los criterios para crear universidades privadas: "No pueden ser chiringuitos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que este martes en, el Consejo de Ministros, se aprobará el endurecimiento de los criterios para la creación de universidades privadas "para su tramitación urgente con el objetivo de que pueda entrar en vigor lo antes posible".

A su vez, destaca que España es el séptimo país de la Unión Europea (UE) con los jóvenes "mejor formados" durante el acto 'En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social' , celebrado en la sede de Escuelas Pías de la UNED en Madrid..

"España opto por sistema universitario publico, de calidad, accesible, presente en todo el territorio (...) La universidad ya no será un lugar de privilegios de antaño (...) Todo ese logro no impide que tengamos que mejorar, en juego no está solo la institución, es el futuro de cientos de miles de jóvenes y modelo de país", afirma el presidente socialista ante los que considera "amenazas" por quienes pretender "privatizar" y "quienes pretenden que la igualdad de oportunidades deje de estar garantizada" y también quién prioriza "apellidos y cuenta bancaria". Y pone como ejemplo los recortes de un 30% a la Universidades públicas en Madrid.

El objetivo de esta medida, según ha recalcado, es acabar con "esos chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle" a la educación superior. "Mientras se ahoga la universidad pública, se extiende la alfombra roja a centros privados que luego se convierten en chiringuitos".

"Una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos, vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesionales que nos cuidan y nos defienden", ha advertido.

Por ello, el Gobierno de Sánchez propone reforzar las exigencias para garantizar que las universidades "sean proyectos de calidad", añadiendo al informe de la Conferencia General de Política Universitaria un informe de evaluación elaborado por la ANECA que será vinculante en el proceso de creación de nuevas universidades.

En segundo lugar, se endurecerán los criterios de apertura de nuevas universidades y se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio.

"Vamos a reformar las garantías de solidez económica. Vamos a pedir que se asuma el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda y se va a exigir experiencia en la gestión universitaria a sus promotores. Y tendrán requisitos, por tanto, más estrictos", ha explicado Sánchez.

También habrá criterios en materia de investigación: el Gobierno propone que las universidades online se consideren de ámbito nacional y así solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales "para reforzar la supervisión y garantizar su calidad académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, pone en valor el aprendizaje que reciben los universitarios. "Nos da la posibilidad de convertirnos en sujetos con capacidad crítica, de ser hombres y mujeres libres que portan dentro un mensaje democrático".

También destaca que la Ley de Universidades o la Ley de la ciencia "han nacido con la voluntad de terminar con la injustificable precarización" del sistema universitario español.

