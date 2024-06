Pedro Sánchez cancela toda su agenda por un motivo "inexcusable" y personal

Un asunto "inexcusable", personal e imprevisto obliga a Pedro Sánchez a cancelar toda su agenda. Fuentes de Moncloa han indicado que el presidente del Gobierno no podrá participar en ninguno de los actos previstos para este miércoles. A falta de una confirmación oficial esta ausencia de actividad pública podría prolongarse durante dos días, aunque por el momento lo único que se han cancelado son los actos programados para la presente jornada. Se cree que el jefe del Ejecutivo podría retomar el ritmo el viernes, siempre que la evolución de dicho tema personal sea favorable.

Este martes, Pedro Sánchez participó en la sesión del Congreso, pero por la tarde canceló un viaje que tenía previsto a Barcelona. El presidente tenía previsto desplazarse tras esa sesión a Valencia para participar en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, pero fuentes del Ejecutivo confirmaron que no acudirá a ese foro y cancela su agenda en esta jornada por motivos personales, aunque no se han ofrecido más detalles. En principio, Sánchez tiene previsto viajar este jueves a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo que debe ratificar el acuerdo para el nombramiento de las personas que estarán al frente de las instituciones comunitarias.

La última vez que Sánchez canceló toda su agenda fue durante 5 días y lo hizo para "reflexionar" si "merecía la pena" continuar o no coincidiendo con la apertura de diligencias por parte de un juzgado contra su esposa Begoña Gómez.

En esa ocasión, a través de una carta publicada en las redes sociales Sánchez reconocía que necesitaba "parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero".

Este nuevo parón llegaría justo después de que Gobierno y PP hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del CGPJ tras 5 años de bloqueo.

