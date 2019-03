Pedro Sánchez apuesta por acabar con la inviolabilidad del Rey

El diputado del PSOE por Madrid Pedro Sánchez ha confirmado este lunes que votará a favor de la ley de abdicación que dará vía libre a la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España, pero ha explicado que no vería "mal" que la dirección del Grupo Socialista diera libertad de voto en esa votación.

Además, ha apostado por "acabar inexcusablemente con el principio de inviolabilidad" del monarca.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Sánchez ha justificado su 'sí' al proyecto de ley de abdicación que tiene previsto aprobar el Pleno de la Cámara este miércoles en que, aunque el PSOE "tiene alma republicana", también es una formación "constitucional".



"Nosotros tenemos que defender la Constitución y eso es dar cauce a lo que nos manda la Constitución, que es aprobar una ley orgánica para que se produzca la abdicación de Su Majestad el Rey", ha indicado.

Ahora bien, ante las peticiones de algunos de sus compañeros que han pedido que la dirección permita a los diputados votar este asunto en conciencia ha avanzado que no se opone a que el partido atienda esa reclamación.

Sobre la libertad de voto

"A mí no me parece mal que haya libertad de voto", ha dicho Sánchez, quien aún no ha desvelado si competirá por la Secretaría General del PSOE.

Además, ha añadido que "más allá del debate sobre Monarquía o República" también sería pertinente abrir una discusión sobre "los privilegios que habría que eliminar en la Monarquía en el Siglo XXI". Y, en este sentido, ha dejado claro que "desde luego es inexcusable acabar con el principio de inviolabilidad del Rey".