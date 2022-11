Duelo de reproches entre Pedro Sánchez y Feijóo por la tragedia de Melilla

La pasada semana, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó públicamente al ministro del Interior, momento desde el cual no ha vuelto a hablar del asunto. En un acto de partido, en la localidad granadina de Baza, sí ha atacado al líder de la oposición. Pedro Sánchez ha dicho de sí mismo que seguirá "muchos años" como presidente del gobierno a la vez que ha acusado a Feijóo de no ser ni moderado, ni autónomo. El líder del PP, que sigue de gira por Latinoamérica, no ha respondido directamente a Pedro Sánchez, aunque sí ha hecho mención a la polémica de Melilla.

Desde Chile, Feijóo ha respaldado la labor de la Policía y de la Guardia Civil y exige que Marlaska comparezca en el Congreso. Considera que las imágenes de la tragedia de Melilla no concuerdan con el relato oficial del gobierno.

La Fiscalía solicita a Interior todas las imágenes de la tragedia de Melilla

La Fiscalía ha solicitado al Ministerio del Interior que le remita las imágenes del salto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, cuando se produjeron muertes. Además, la Fiscalía sigue practicando diligencias en el marco de la investigación abierta para tratar de esclarecer lo que ha ocurrido y recuerdan que dispone de un plazo legal de seis meses, que se puede prorrogar.

Según avanza la Cadena Ser, la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha puesto en marcha ese requerimiento al detectar saltos temporales en las imágenes que se han enviado. Además, el Defensor del Pueblo ha reclamado estos últimos días al Ministerio el conjunto de las grabaciones. Fernando Grande-Marlaska ha dejado claro que las dos instituciones disponen de todas las imágenes y que no están editadas. "Son todas las que hay", dijo Marlaska este martes, antes de comparecer en la Comisión de gastos reservados del Congreso.