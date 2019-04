De Páramo: "Si Eva Borox está imputada, automáticamente quedará fuera del partido, en cuestión de minutos"

Fernando de Páramo, secretario de comunicación de Ciudadanos, ha dicho, preguntado por la reunión de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont que desde su partido no tienen "control sobre la agenda de Pedro Sánchez", pero sí "un acuerdo firmado en materia de unión, y ese es nuestro contrato político con el PSOE". Pero subraya que "no le voy a decir (a Sánchez) con quién tiene que reunirse".

En una reunión en Espejo Público, De Páramo ha insistido en que piden "al PP, con la mano tendida, que se siente y hablemos de los acuerdos".

Recuerda que el líder socialista "no es un socio, tenemos un acuerdo con el PSOE, pero no hay una coalición". Explica que ahora estamos "ante una nueva etapa política", en la que "falta que el PP se sume a la mesa", pero al menos, "de momento hemos conseguido que Podemos no esté en el Gobierno y que Pablo Iglesias no tenga el CNI, la televisión, ni todos los Ministerios que quieren asaltar".

Eva Borox, diputada de C's relacionada con la Púnica

Preguntado por la informaciones en las que se relacionaba a diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Eva Borox, con el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, De Páramo ha afirmado que "en Ciudadanos no hay debate", y si "Eva Borox está imputada, automáticamente estará fuera del partido, en cuestión de minutos".

Borox negaba este lunes haber recibido dinero de Marjaliza y aseguraba que le conocía por residir en la misma localidad y tener amigos en común. De Páramo sostiene que "hasta ahora las informaciones del empresario han sido negadas por la diputada, pero insiste en que si resulta imputada, "quedará fuera del partido".

Operación Taula

Preguntado por Rita Barberá, ha considera que, "que el PP mantenga a Rita Barberá me parece lamentable", y sostiene que si el PP se adhiera al acuerdo de gobierno propuesto por Ciudadanos, "los aforados por corrupción política estarían prohibidos, no habrá indultos y los imputados no podrán ir en listas".

Además, en su opinión, "la mayoría de votantes del PP estarían encantados de que estas medidas entraran en funcionamiento".