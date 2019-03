Iglesias: "El PSOE no tiene intención de plantear una alternativa al gobierno del PP, por eso les pido que dejen de hacer teatro"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se han reunido en la Moncloa durante cerca de dos horas en el marco de la ronda de contactos que ha retomado el presidente tras las elecciones generales del 20 de diciembre para lograr un acuerdo sobre su investidura.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Iglesias ha comentado que durante la reunión el presidente del Gobierno y él han valorado los resultados de las elecciones del día 20 y afirma haber trasladado a Rajoy que la principal consecuencia política de los comicios es el fin del "turnismo", por ello Iglesias le ha pedido al candddato del Partido Popular que "reflexione" sobre esta nueva etapa política.

Iglesias ha asegurado que ha iniciado una ronda de contactos para tratar los problemas de los españoles, pues asegura "nuestra prioridad es que el Parlamento funcione".

Ha señalado que su partido va a presentar una proposición de ley llamada 'Ley 25 de Emergencia Social' en referencia al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Mientras algunos hablan de sillones o de la vida interna de sus partidos, nosotros vemos inaceptable que en este momento haya españoles a quienes les han cortado la luz", afirma el líder de Podemos.

Afirma que esta proposición de ley no tendría costes para el Estado y que implicaría que se pudiera impedir que se deje a ningún español sin calefacción, se acabará con los desahucios y se ayudará a las víctimas de violencia machista entre otras cuestiones.

Sobre las reacciones de los demás partidos políticos tras esta proposición, Iglesias asegura que está a la espera de una respuesta e insiste en que "nuestra principal prioridad es que haya una mayoría parlamentaria que asuma que pueda haber una 'Ley 25'".

En cuanto a la posición que adoptará su partido en la investidura del presidente del Gobierno, Iglesias asegura que Rajoy es consciente de que Podemos no va a facilitar un gobierno "ni de él ni de otro candidato del Partido Popular".

Sobre el Partido Socialista, Iglesias critica su "obsesión con respecto a que no entienden la plurinacionalidad de este país" en referencia al referéndum de Cataluña y afirma que el PSOE no tiene "la más mínima intención de plantear una alternativa al gobierno del Partido Popular, por eso les pido que dejen de hacer teatro".

"Si prefieren que Rajoy gobierne, aceptamos ese escenario, pero nosotros no vamos a permitir que gobierne el Partido Popular", sentencia el líder de Podemos. Critica que los socialistas sólo hablan de su crisis interna y del Comité Federal, que se celebra este lunes, pero que no se preocupan por los problemas de los españoles, y asegura que su partido no ha llegado al Parlamento para "hablar de sillones".

Sobre la posibilidad de rechazar llevar a cabo un referéndum para decidir sobre la sobernía de Cataluña, Iglesias asegura que "quien no entienda que en este país la unidad de España se defiende desde la democracia, no ha entendido nada". Afirma que no rechazarán esta propuesta para llevar a cabo un pacto con ningún partido.