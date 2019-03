Pablo Iglesias: "Me gustaría que Garzón deje de cargar con una mochila que no le corresponde"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que confía en que el candidato de IU, Alberto Garzón, y otros jóvenes de IU "logren quitarse la pesada mochila que no les permite nadar" y lleguen a acuerdos con su partido, y ha sugerido que el propio Garzón es consciente de que la marca IU quita votos.

Iglesias ha reconocido que añadir la marca IU a Podemos en la candidatura para las elecciones generales puede disuadir a algunos votantes. Afirma que "en este país, el cambio político no lo va a traer la vieja izquierda con una bandera nueva, lo va a traer el protagonismo popular y ciudadano".

"Indudablemente, es mi opinión y creo que la opinión de incluso de algunos compañeros de IU, que parece que les gustaría utilizar otro nombre", ha dicho, sin mencionar expresamente a Garzón.

En todo caso, ha querido distinguir al diputado malagueño de "la vieja guardia de IU", a la que dice tener mucho respeto pero con la que no quiere "caminar ni construir un futuro", porque cree que hay que hacer "lo contrario a lo que ellos hicieron".

"A mí me gustaría muchísimo tener a Alberto Garzón a mi lado y ojalá, tarde o temprano, que Alberto dé el paso y deje de cargar con una mochila que no le corresponde", ha dicho, al tiempo que ha avisado a los jóvenes de IU de que a veces da la impresión de que si no se quitan la mochila "se ahogarán en el río". "Cuando se la quiten nos vamos a poder entender mucho mejor", ha remachado.

Iglesias entiende que Garzón busca descalificar a Podemos cuando les acusa supeditar a la táctica su política de alianzas, pero responde que, en política, igual que en el ajedrez, "sin táctica y sin estrategia no se gana". "Claro que utilizamos táctica y estrategia, si no, no deberíamos dedicarnos a esto", ha dicho. Recalca que "táctica y estrategia en política son fundamentales, y los primeros que hemos hablado de plurinacionalidad y los únicos que tenemos una secretaría de plurinacionalidad somos nosotros, mientras algunos todavía hablan de federalismo".

El líder de Podemos ha justificado así su acuerdo con ICV en Cataluña para concurrir juntos no sólo a las elecciones catalanas sino también a las generales, un acuerdo que se presentará esta tarde. "España es un país de países, hay ciudadanos con sentimientos nacionales diferentes y eso determina una estrategia y una táctica diferente", ha justificado.

MANIFIESTO DE ARTISTAS

En cuanto al manifiesto de los artistas que han pedido unidad de las fuerzas de izquierda, ha respondido que a los artistas les tiene "máximo respeto" y ha recordado su "enorme valentía" cuando mostraron su rechazo a la guerra de Irak "jugándose contratos y su futuro", pero ha respondido que un "frente de izquierdas" como elemento central de su presentación política no servirá para provocar el cambio. Es más, está de acuerdo en que buena parte de los firmantes de ese texto "están de acuerdo con la táctica y la estrategia de Podemos".

A su modo de ver, el cambio no lo traerá "la vieja izquierda con bandera nueva sino el protagonismo popular y ciudadano". Además, ha destacado que ahora todo el mundo habla de términos que lanzaron ellos, como la unidad popular y el protagonismo de la gente, pero cree que "el que la marca Podemos tiene que estar en generales es algo que no puede cuestionar nadie en su sano juicio".

"ESPAÑA Y GRECIA SON DIFERENTES"

"España representa el 13% de PIB europeo, tiene unas instituciones mucho más fuertes y mucho más saneadas. En Grecia tienen un problema incluso a la hora de recaudar impuestos. En España, con hacer cumplir la ley a los sectores más corruptos, cambiarían muchas cosas. El principal problema en nuestro país es disciplinar a ciertas oligarquías", ha confesado Iglesias al ser preguntado por las diferencias entre España y Grecia.



Asegura que "Tsipras se ha tenido que ver en la situación de la salida del euro o firmar un acuerdo impresentable para ganar tiempo".