Pablo Iglesias accederá a los secretos de Estado: "Es algo que me ha pedido Pedro Sánchez y por lo tanto me corresponde estar"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este lunes que estará en la llamada Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que entre otras cosas controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), porque se lo ha pedido el presidente Pedro Sánchez y porque forma parte de la "normalidad democrática".

"Es algo que me ha pedido Pedro Sánchez y por lo tanto me corresponde estar y asumir esa responsabilidad, que es de normalidad democrática", ha asegurado en una entrevista al ser preguntado por su presencia en ese órgano de control, que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

El líder de Podemos, que tendrá acceso a los secretos de Estado, ha respondido a los que cuestionan su idoneidad para formar parte de esa comisión, que es "muy llamativo" que haya quien piense que "según en el partido en el que estás, puedes estar en según que centros de coordinación". "El voto de los ciudadanos españoles tiene el mismo valor, independientemente del partido al que voten" ha defendido Iglesias, para añadir que cuando hay un Gobierno de coalición, "es lógico que en el espacio de coordinación haya gente que pueda representar la manera en la que votan los ciudadanos".

Lo que no es lógico, según Iglesias, "es que haya algunos que parece que les molesta la democracia", en el sentido en que cuestionan que si un partido que ha sido votado por los españoles llegue al Gobierno, integre los diferentes órganos de coordinación que componen ese Ejecutivo. "He leído cosas que me alarman. Que vengan a cuestionar cómo organiza un Gobierno democrático las responsabilidades es una mala noticia y algo que debe preocupar a cualquier demócrata", ha ahondado el vicepresidente segundo de Derechos Sociales.