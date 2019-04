Otegi: "No nos pararán hasta conseguir la independencia"

El portavoz de Batasuna y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha reclamado a "la nueva izquierda española" a sumarse para poner en marcha "procesos constituyentes en las naciones del Estado" cuando comprueben que en España "es imposible la democratización".

Además, ha realizado un llamamiento a poner "en marcha el proceso independentista en Euskal Herria y abrir un segundo frente al Estado aquí cuanto antes".

Durante su intervención en el acto de bienvenida celebrado en el Velódromo de Anoeta con miles de asistentes, Otegi ha señalado que en el futuro hay dos opciones.

Una de ellas es que se va a poder "construir la democracia en los estados español y francés, que va a ser posible la evolución política en esos estados y que se llegara en un momento determinado a un estadio en el que reconocerán" al pueblo vasco "como nación diferenciada y su derecho a decidir".

No obstante, ha apuntado que él no cree "en esa opción", y ha considerado que "la realista es la de construir un Estado propio".

"Los independentistas vascos estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado, no creemos que sea posible, pero, si surge la oportunidad histórica, no tenemos ningún inconveniente en participar en ese proceso, pero yo os digo que ese proceso no se va a poder dar", ha añadido.

Por ello, desde "el máximo de los respetos y en justa reciprocidad", ha pedido a "esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos". "Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos ser honestos, y el día que comprobéis que eso es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este estado", ha apuntado.

A su juicio, ésa es la única solución porque "hay relación de fuerzas para hacer ese proceso en las naciones de este Estado", como en Galicia, en Cataluña o en Euskadi.