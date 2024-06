Óscar Puente llama "saco de mierda" al jefe de prensa de Alvise Pérez

No es novedad que el ministro de Transportes, Óscar Puente, sea noticia por sus comentarios en redes sociales. En su cuenta de 'X' -la antigua twitter- el ministro es conocido por confrontar de manera directa con varias cuentas. Pero los términos expresados en las últimas horas no tienen precedentes.

"Te lo voy a explicar, saco de mierda", así iniciaba Puente su mensaje dirigido a Vito Quiles, el jefe de prensa de Alvise Pérez. Óscar Puente contestaba ayer por la noche a un mensaje de Quiles -también en redes sociales- en el que acusaba a Óscar Puente de haber aparcado mal su coche oficial hace unos días, mientras acudía al concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu.

Quiles adjuntaba en su mensaje la fotografía del coche mal estacionado y de ese mismo coche en un acto público de Puente. En esas fotografías la matrícula coincidía, lo que fue igualmente objeto de crítica para Puente, que añadió en su mensaje que Quiles estaba "difundiendo la matrícula de un vehículo oficial" y que se iba a encargar "personalmente" de que Quiles lo "pagara caro". Todo desde la cuenta personal del ministro.

La oposición exige el "cese" de Óscar Puente

Tras este choque en redes sociales desde el PP no han tardado en exigir la dimisión del ministro de Transportes. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, expresó desde su cuenta de X que la actitud de Puente era "la degeneración" y pedía a Pedro Sánchez que cesará al ministro. "Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente", posteaba Tellado. Poco después, fuentes del propio Partido Popular pedían el "cese urgente" del ministro y añadían que en un gobierno de Alberto Núñez Feijóo estos comportamientos serían intolerables.

También Vox se ha pronunciado tachando de "inaceptable" la actitud de Puente añadiendo que el Gobierno "pretende pasar una apisonadora a todo lo que no controla."

Quiles ya ha anunciado que va a denunciar el mensaje "a la policía".

