Antonio del Castillo carga contra Óscar Puente tras usar el cartel de SOS desaparecidos: "Eres fango"

Nueva polémica en redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro ha acusado al Partido Popular (PP) de "esconder" a su candidata a las europeas, Dolors Montserrat, por no confiar en ella. Lo ha hecho compartiendo un montaje con el conocido cartel de SOS Desaparecidos, que luego ha borrado. Las palabras del ministro han tenido numerosas reacciones, entre ellas la de Antonio del Castillo.

"Ministro Óscar Puente, detrás de ese cartel hay muchas historias y tristes, la única historia tuya de haber salido de la cueva demasiado pronto. Tú no embarras, eres fango", ha publicado en X, antes Twitter, junto a la imagen publicada por Puente.

En esta misma línea ha criticado la actuación del ministro el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer. "Óscar Puente, eres un miserable como persona. Mi hija Diana permaneció 500 días desaparecida, su violador y asesino ocultó su cuerpo en un pozo. Catorce mil familias buscan en España a un ser querido desaparecido. Carecer de valores te incapacitaría como ministro en un país serio", ha escrito en X.

El cartel de Óscar Puente

El ministro aseguró que la candidata del PP está desaparecida y que su partido "la esconde" porque no confía en ella. "Si eliges a alguien para que encabece una lista, se supone que es lo mejor que tienes. Si a la mejor persona que tienes la escondes, mucho no confías en ella. Y si no confías en ella y aún así la pones porque es lo mejor que tienes, ¡cómo será el resto!", ha ironizado.

La publicación fue acompañada por un cartel de la asociación SOS Desaparecidos en la que aparece la foto de Montserrat y los títulos "Desaparecido", "Missing" y "Urgente". Asimismo, le acompaña el nombre de la política y una frase: "Desaparece el tercer día de campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo tras un debate con Teresa Ribera".

La asociación SOS Desaparecidos le ha reprochado al ministro que haga crítica política usando un cartel detrás del que hay historias dramáticas. Le reprochan difundir un cartel falso "para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así".

"¡Señor Ministro! Detrás de este formato de alerta por desaparición hay historias tristes y dramáticas. Difunde una falsa para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así, espero que mañana difunda una real y haga usted un ejercicio de solidaridad", han escrito en respuesta.

Ante los hechos, SOS Desaparecidos le ha pedido a Puente "un ejercicio de solidaridad" y que difunda una imagen real con una persona desaparecida de verdad.

