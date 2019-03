Óscar López: "La gran coalición alemana no es un buen modelo para España"

El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, ha asegurado que "el 'no' del PSOE al PP es inamovible". Considera que "el PP y el PSOE defienden dos modelos antagónicos donde por supuesto en asuntos de Estado, como los refugiados o la amenaza yihadista, podemos estar y vamos a estar con el Gobierno de España".

López explica que el PSOE celebró su congreso en febrero de 2012 y le toca uno cada cuatro años. No obstante, sostiene que "es evidente" que la situación actual, tras unas elecciones, permite que el congreso se modifique y sea compatible con una negociación que se va a dar entre los partidos.

En su opinión, lo primero es sentarse y decir no a Rajoy, y en segundo lugar, si Rajoy no consigue formar gobierno, el PSOE tiene que cumplir con su responsabilidad.

Subraya que la gran coalición de Alemania "no es un buen modelo para España porque el PP y el PSOE representan lo contrario". "El PSOE ha pedido el voto para hacer un pacto educativo, quitar los copagos, derogar la reforma laboral...". Dice que hay que ser coherentes y ellos no han parado de denunciar esos temas.

En una entrevista en Espejo Público, dice que Rajoy debería haber dimitido hace dos años, "pero ahora tiene que intentar formar gobierno". El problema es que "en cuatro años no ha querido hablar con nadie". No obstante, en opinión de López, "lo más importante ahora mismo es resolver la gobernabilidad de este país", y espera "no acabar como Cataluña, enquistados".

Por último, ha dicho que "todo el PSOE comparte que no se puede pactar con Podemos un referéndum de autodeterminación, es más, que no se puede hablar si no se retira".