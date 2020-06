Oriol Junqueras responde a Santi Vila: "La grandeza también se valora cuando se sabe callar"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, ha urgido a formar Govern y crear una "oficina de defensa de los derechos civiles y políticos", ante la "indefensión que sufren muchos ciudadanos", y ha replicado a Santi Vila: "La grandeza también se valora cuando se sabe callar".

En una entrevista por escrito concedida a TV3, Junqueras ha remarcado que "no es hora de reproches" entre independentistas sino que "es hora de hacer gobierno de una vez", porque "es imprescindible" recuperar las instituciones catalanas. Según Junqueras, "el camino más rápido para volver al autonomismo es perder la centralidad y volver a ser una minoría ruidosa".

"La historia y el pueblo de Cataluña seguro que pondrán a todo el mundo en el sitio que le corresponde"

Después de que el exconseller Santi Vila afirmara que si a finales de octubre Junqueras hubiese apoyado a Carles Puigdemon para convocar elecciones hoy no habría presos ni exiliados, ha dicho no querer entrar en una "espiral de reproches", aunque ha recordado que en ese momento "ya habían detenido a los Jordis". "En la vida hay momentos para hablar y momentos para callar. La grandeza de una persona se valora también por cuándo sabe callar. No entraré en una espiral de reproches. La historia y el pueblo de Cataluña seguro que pondrán a todo el mundo en el sitio que le corresponde", ha añadido.

Junqueras ha evitado contradecir al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que apostó por tender puentes con los comunes y el PSC, porque según el presidente de ERC "es fundamental evitar" lo que José María Aznar "predicaba" sobre "fracturar la sociedad catalana", por lo que "nunca nos negaremos a hablar con nadie".

Para Junqueras "es imprescindible la unidad de acción de todos los que quieran detener la involución democrática" y defiendan "escuchar" a la ciudadanía: "Ahora más que nunca toca estar cohesionados", ha insistido.